İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin yeni yöneticilerini desteklememe kararı aldı - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin yeni yöneticilerini desteklememe kararı aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) Liderler Zirvesi'nde Birliğin yeni yöneticileri olarak önerilen ve seçilen isimleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandıktan çıkan sonuca saygısı gereği desteklememe kararı aldığını bildirdi. Meloni, AB üyesi ülkelerde yapılan AP seçimlerinin ardından yapılan Liderler Zirvesi'nde bu kararı açıkladı ve Avrupa'nın zirvesindeki yeni isimlere yönelik formüle ettiği öneriye karşı çıktığını belirtti.

28.06.2024 02:31
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) Liderler Zirvesi'nde Birliğin yeni yöneticileri olarak önerilen ve seçilen isimleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandıktan çıkan sonuca saygısı gereği desteklememe kararı aldığını bildirdi.

AB üyesi ülkelerde, 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB yönetiminin üst pozisyonlarının belirlendiği Liderler Zirvesi'nde tavrı en çok merak edilen lider olan Meloni, gece geç saatlerde yapılan oturumun ardından buradaki tutumuna dair X hesabından paylaşımda bulundu.

AB Konseyi Başkanlığı için eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın seçildiği, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in görevini yeni dönemde de sürdürmesinin ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın atanmasının önerildiği oturuma ilişkin Meloni, "(Avrupa) Halk Partisi, Sosyalistler ve Liberallerin, Avrupa'nın zirvesindeki yeni isimlere yönelik formüle ettiği öneri, yöntem ve içerik bakımından yanlıştır. Vatandaşa ve seçimlerde bu vatandaşlardan gelen yönlendirmeye saygımdan ötürü bu öneriyi desteklememe kararı aldım. İtalya'ya nihayet Avrupa'da hak ettiği ağırlığı vermek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Meloni, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'ne gelmeden önce 26 Haziran'da İtalyan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Birliği 5 yıl boyunca yönetecek isimlerin belirlenme biçimini ve diğer AB liderlerini, önerdikleri isimler itibarıyla sert şekilde eleştirmişti.

Meloni'nin parlamentoda sıraladığı eleştirilerinden sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da "AB'nin kurucu ortak devlet olan İtalya'yı görmezden gelmemesi gerektiğini" söylediği basına yansımıştı.

Buna karşılık, muhalefet partileri, "Meloni ve lideri olduğu sağ koalisyonun İtalya'yı Avrupa'dan izole ettiği" eleştirilerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin yeni yöneticilerini desteklememe kararı aldı - Son Dakika

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