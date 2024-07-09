İtalya Başbakanı Meloni, NATO'dan birlik ve değişime uyum mesajı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya Başbakanı Meloni, NATO'dan birlik ve değişime uyum mesajı bekliyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesinde birlik olma ve değişen dünyaya uyum sağlama konusunda önemli bir mesaj vermesini beklediğini söyledi. Meloni ayrıca, Rusya'nın Kiev'deki çocuk hastanesini bombalamasına ilişkin endişelerini dile getirdi ve Ukrayna'ya yönelik desteğin zirvede eksik kalmayacağını belirtti. Fransa'daki genel seçim sonuçlarına da değinen Meloni, kimsenin kutlama yapacak bir pozisyonda olmadığını ifade etti.

09.07.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO'nun, 75. yıl dönümü zirvesinde birlik olma ve değişen dünyaya uyum sağlama konusunda önemli bir mesaj vermesini beklediğini söyledi.

NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gelen Meloni, burada İtalyan basın mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, Rusya'nın dün Kiev'de kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastaneyi vurduğu iddiasına ilişkin, "Kiev'deki çocuk hastanesinin bombalanmasının ardından sokaklarda hasta çocukların görüntüleri bana korkunç geliyor." dedi.

Başbakan Meloni, Moskova'dan barışçıl çözümle alakalı gelen mesajlara atıf yaparak "Sivil halka bu şekilde çocukları hedef alarak şiddetle saldırıldığında ortaya çıkan sinyaller, Rus propagandasından bazılarının vermek istediği sinyallerden kesinlikle farklıdır." diye konuştu.

Meloni, zirveye dair de "Beklentim; NATO'nun, 75. yıl dönümünde, tarihin bu özel anında, birlik olma ve değişen dünyaya uyum sağlama konusunda önemli mesaj göndermesidir." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik desteğin bu zirvede eksik kalmayacağını da kaydetti. Meloni ayrıca, "İtalya'nın, İttifak'ın güney kanadına gerekli ilginin gösterilmesini sağladığını" ifade ederken bunun, zirvenin sonuçlarına da dahil edildiğini de söyledi.

Bu arada, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrasında "Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğinde 'Avrupa'nın Vatanseverleri' ittifakı kurulmasından ve bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı bir çizgide olmasından" endişe duyup duymadığı sorulan Meloni, "Açıkça Putin yanlısı bir grup oldukları fikri, bana yorumcularını yapılandırdığı bir şey gibi görünüyor." yanıtını verdi.

Meloni, Fransa'da 7 Temmuz'da yapılan genel seçimlerin ikinci turundaki sonuçlar doğrultusunda "kimsenin kutlama yapacak bir pozisyonda olmadığını" söyledi. İtalyan basını, dün bu konuda Meloni'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçimlerde zayıflamasını umduğunu ancak umduğunu bulamadığını yazmıştı.

Kaynak: AA

Giorgia Meloni, Ukrayna, Fransa, İtalya, Çocuk, Rusya, Kiev, Nato, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Meloni, NATO'dan birlik ve değişime uyum mesajı bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:56:30. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Meloni, NATO'dan birlik ve değişime uyum mesajı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement