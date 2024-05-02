İtalya, Cezayir, Libya ve Tunus İçişleri Bakanları Roma'da Göçle Mücadele Konusunu Ele Aldı - Son Dakika
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İtalya, Cezayir, Libya ve Tunus İçişleri Bakanları Roma'da Göçle Mücadele Konusunu Ele Aldı

İtalya, Cezayir, Libya ve Tunus İçişleri Bakanları Roma\'da Göçle Mücadele Konusunu Ele Aldı

İtalya İçişleri Bakanlığı, İtalya, Cezayir, Libya ve Tunus'un içişleri bakanlarının Roma'da düzensiz göçle mücadele konusunu ele aldıklarını duyurdu. Toplantıda, göçmenleri geri gönderme mekanizmasının güçlendirilmesi ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi operasyonel hedefler üzerinde duruldu. Bu yılın başından itibaren İtalya'ya deniz yoluyla gelen düzensiz göçmen sayısı geçen yıla göre önemli ölçüde azaldı.

02.05.2024 21:49
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İtalya, Cezayir, Libya ve Tunus'un içişleri bakanlarının Roma'da düzensiz göçle mücadele konusunu ele aldıkları bildirildi.

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerin bakanlarının düzensiz göç temasıyla başkent Roma'daki dörtlü toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Cezayir İçişleri Bakanı İbrahim Murad, Libya İçişleri Bakanı Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ve Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Fıki'nin yanı sıra İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli'nin de katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, toplantının açılışında söz alan ev sahibi Bakan Piantedosi'nin halihazırda dört ülke arasında süren işbirliğinden ötürü mevkidaşlarına teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Piantedosi, "Hepimizi bir masa etrafında toplayan amaç, ikili işbirliğinden yasadışı göç akışlarının düşmesini sağlayacak bölgesel bir yaklaşımdır. Göçmenler, Kuzey Afrika sahillerine teknelere binme aşamasına geldiklerinde, düzensiz göçmen akışlarını önleme yeteneğimizden zaten taviz vermiş oluyoruz. Tam da bu nedenle stratejik önceliğimiz Sahel bölgesinden başlayarak kara sınırlarını güçlendirmek için çalışmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasında toplantıda, özellikle göçmenleri geri gönderme mekanizmasının güçlendirilmesi ile insan kaçakçılığı trafiğini yöneten suç şebekeleriyle mücadele için bilgi akışının sağlanması gibi bazı operasyonel hedeflerin üzerinde durulduğu kaydedildi.

Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bu yıl 1 Ocak-2 Mayıs döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 16 bin 137 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 42 bin 369 idi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor.

Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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