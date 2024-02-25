İtalya Cumhurbaşkanı, polisin gençlere coplu müdahalesini kınadı

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İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, bazı kentlerdeki Filistin'e destek yürüyüşlerinde polisin gençlere coplu sert müdahalesinden ötürü İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi uyardığı bildirildi.

Floransa ve Pisa kentlerinde 23 Şubat'ta öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek yürüyüşlerine polislerin coplu sert müdahalesi, ülke gündemindeki yerini koruyor.

Muhalefet partilerinin sert tepki gösterdiği müdahalenin ardından Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bugün İçişleri Bakanı Piantedosi ile görüştüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı'na güvenlik güçlerinin otoritesinin coplarla değil güvenliği sağlarken ifade özgürlüğünü de koruma kapasitesiyle ölçülebileceğini hatırlattı. Gençlerin coplanması, başarısızlığın ifadesidir." bilgisi paylaşıldı.

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, partisinin Milano'daki etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bu çıkışıyla her şeyi söylediğini, şimdi Başbakan Giorgia Meloni'nin açıklama yapması gerektiğini belirtti.

"Gençlerin coplanması kabul edilebilir değil"

Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Roberto Fico da Matteralla'nın sözlerinden sonra Piantedosi'nin özür dileyip istifa etmesi gerektiğini savundu.

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini de Rai3 kanalında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı'nın sözünün üstüne çok fazla eklenecek bir söz yok. Gençlerin coplanması kabul edilebilir değil." dedi.

Sağ koalisyon iktidarı adına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, polisin sert müdahalesine yönelik tepkilere yanıt verdi.

İktidar ortağı partisi Forza Italia'da Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybetmesinden sonra bugün liderliğe seçilen Tajani, parti kongresinde yaptığı açıklamada, "polise dokunulmaması gerektiğini, bu insanların düşük maaşla devleti savunduklarını" söyledi.

Pisa ve Floransa kentlerinde önceki günkü Filistin'e destek gösterilerinde polislerin gençlere coplu sert müdahalede bulunduğu ve çok sayıda öğrencinin yaralandığı basına yansımıştı.