İtalya Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

ROMA, 3 Haziran (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında gösteri sergileyen İtalyan akrobasi timi Frecce Tricolori, 2 Haziran 2025.
İtalya, pazartesi günü cumhuriyetin ilan edilişinin 79. yıldönümünü kutlarken Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella barış ve uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)
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