İtalya'da Askeri Uçak Düştü, 2 Asker Hayatını Kaybetti
İtalya'da Askeri Uçak Düştü, 2 Asker Hayatını Kaybetti

İtalya\'da Askeri Uçak Düştü, 2 Asker Hayatını Kaybetti
01.10.2025 13:16
İtalya'nın Sabuadia yakınlarında T-260B tipi uçak düştü, iki asker hayatını kaybetti.

İtalya Hava Kuvvetlerine ait T-260B tipi tek motorlu uçağın Sabuadia yakınlarında düşmesi sonucu, uçaktaki 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Hava Kuvvetlerine ait T-260B tipi tek motorlu uçak, bu sabah saatlerinde başkent Roma'nın 100 kilometre güneyindeki Sabuadia'daki Circeo Milli Parkı'na düştü.
Latina'daki 70. Filo'ya ait T-260B uçak, eğitim uçuşundaydı.

İKİ ASKERİN CESEDİNE ULAŞILDI

Uçağın düşmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları neticesinde, kurtarma ekipleri uçağı alevler içinde bulurken iki askerin de cesedine ulaştı. Olayın ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İtalyan Hava Kuvvetlerinin bir uçağının Circeo Milli Parkı yakınlarında düşmesi sonucu yaşanan kaza için en derin taziyelerimi sunuyorum. Başsağlığı dileklerim ve hükümetin taziyeleri, kurbanların ailelerine, İtalyan Hava Kuvvetlerine ve tüm Savunma Bakanlığına gidiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, trajik kazada hayatını kaybeden 2 asker için derin üzüntü duyduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Olaylar, Güncel, İtalya, Dünya, roma

Son Dakika Güncel İtalya'da Askeri Uçak Düştü, 2 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

14:05
SON DAKİKA: İtalya'da Askeri Uçak Düştü, 2 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
