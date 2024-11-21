İtalya'da Cezaevi Skandalı: 46 Gardiyan Soruşturuluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'da Cezaevi Skandalı: 46 Gardiyan Soruşturuluyor

Sicilya'da mahkumlara işkence iddiaları üzerine 46 cezaevi gardiyanı hakkında soruşturma başlatıldı.

21.11.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROMA, 21 Kasım (Xinhua) -- İtalya'da işkence ve görev suistimali suçlamalarıyla onlarca cezaevi gardiyanı hakkında soruşturma açıldı. Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma kapsamında en az 11 gardiyan ev hapsine alındı.

Sicilya'nın Trapani kentinde mahkumların cezaevinde rutin şiddet ve kötü muamele iddialarında bulunmasının ardından 3 yıl süren bir incelemenin sonunda savcılar operasyonu başlattı.

Toplam 46 cezaevi görevlisi hakkında soruşturma açıldı. Müfettişler, mahkumların şikayetlerini doğrulayan ve gardiyanların bazı izole edilmiş hücrelerde mahkumları sistematik olarak dövdüğünü ve kötü muamelede bulunduğunu gösteren video görüntüleri elde etti.

Trapani Başsavcısı Gabriele Paci düzenlediği basın toplantısında mahkumlara yönelik şiddetin belli bir döneme özgü olmadığını, tersine "cezaevi içinde düzeni sağlamak için bir tür yöntem haline geldiğini" söyledi.

İtalyan parlamentosu Ağustos başında cezaevi koşullarını iyileştirmek, mahkumlara daha fazla telefon görüşmesi imkanı sunmak ve erken tahliyeyi ve hapishaneye alternatif önlemleri iyileştirmek üzere bir yasa çıkarmıştı.

Adalet Bakanlığı, Haziran sonu itibarıyla 51,234 kişilik kapasiteye sahip olan cezaevlerinde 61,480 mahkumun bulunduğunu bildirdi. Yeni cezaevleri inşasına yönelik açıklanmış bir plan da bulunmuyor.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cezaevi, Sicilya, Güncel, İtalya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Cezaevi Skandalı: 46 Gardiyan Soruşturuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
11:32 Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:30 Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye verdiler Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
17:22 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru
17:09 Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
17:05 Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak
17:00 Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı
16:58 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi
16:56 Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
16:54 Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 13:10:57. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da Cezaevi Skandalı: 46 Gardiyan Soruşturuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.