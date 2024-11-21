İtalya'da Cezaevi Skandalı: 46 Gardiyan Soruşturuluyor

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ROMA, 21 Kasım (Xinhua) -- İtalya'da işkence ve görev suistimali suçlamalarıyla onlarca cezaevi gardiyanı hakkında soruşturma açıldı. Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma kapsamında en az 11 gardiyan ev hapsine alındı.

Sicilya'nın Trapani kentinde mahkumların cezaevinde rutin şiddet ve kötü muamele iddialarında bulunmasının ardından 3 yıl süren bir incelemenin sonunda savcılar operasyonu başlattı.

Toplam 46 cezaevi görevlisi hakkında soruşturma açıldı. Müfettişler, mahkumların şikayetlerini doğrulayan ve gardiyanların bazı izole edilmiş hücrelerde mahkumları sistematik olarak dövdüğünü ve kötü muamelede bulunduğunu gösteren video görüntüleri elde etti.

Trapani Başsavcısı Gabriele Paci düzenlediği basın toplantısında mahkumlara yönelik şiddetin belli bir döneme özgü olmadığını, tersine "cezaevi içinde düzeni sağlamak için bir tür yöntem haline geldiğini" söyledi.

İtalyan parlamentosu Ağustos başında cezaevi koşullarını iyileştirmek, mahkumlara daha fazla telefon görüşmesi imkanı sunmak ve erken tahliyeyi ve hapishaneye alternatif önlemleri iyileştirmek üzere bir yasa çıkarmıştı.

Adalet Bakanlığı, Haziran sonu itibarıyla 51,234 kişilik kapasiteye sahip olan cezaevlerinde 61,480 mahkumun bulunduğunu bildirdi. Yeni cezaevleri inşasına yönelik açıklanmış bir plan da bulunmuyor.