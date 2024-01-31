İtalya\'da çiftçiler AB tarım politikalarını protesto ediyor

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Avrupa Birliğinin (AB) tarım politikalarının protesto edildiği ülkelerden İtalya'da çiftçiler, Brüksel'in protestolarını anlamasını beklediklerini aksi takdirde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı başta olmak üzere tarım politikalarını ve sektördeki fiyat artışlarının çiftçileri yollara döktüğü İtalya'da protestolar sürüyor.

Ülkede bugün de Milano yakınlarında Melegnano, Brescia ve Terni gibi kentlerde çiftçiler, traktörleriyle yollara döküldü. Çiftçilerin traktörlerine "Çiftçiler yoksa gıda da yok" ve "Bütün Avrupa'yı bloke etmeye hazırız" yazılı dövizler astıkları görüldü. 20 kadar traktörün de Melegnano beldesi içinde protesto kapsamında tur attığı gözlendi.

Melegnano beldesindeki protestoya katılan süt sığırı yetiştiricisi Alberto Oldani, AA'ya yaptığı açıklamada, "300 kişi geldik buraya. AB'nin yeni tarım politikalarını ve son yıllarda bize getirilen yasakları protesto etmek için traktörlerle geldik. Öyle bir durum yaratıldı ki İtalyan pirinci, İtalyan eti, İtalyan sütü üretiminden elde edilen bir gelir kalmadı." dedi.

Oldani, Melegnano'daki protestolarına dün başladıklarını ifade ederek, "Burada konumumuzu aldık. Burada yemek yiyecek, uyuyacak şekilde organize olduk. Cumartesi gününe kadar Brüksel'de yapılacak görüşmelerden olumlu bir haber alamazsak buradan gitmeyiz." diye konuştu.

Tarım sektörü çalışanı Elisa Bargigia da "Bu protestonun nedeni, ciddi sorunların olması ve bunların artmasıdır. Bu sorunlar, fiyatlarda artış oldu, örneğin mazot fiyatlarındaki artış işleri zorlaştırıyor." şeklinde konuştu.

Bargigia, şöyle devam etti:

"Teşvikler çok az ve aslında ekim yapmamaya yönelik teşvikler yapılmış durumda. Tarıma yönelik planların yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Tarım sektörünün şu an olduğundan daha fazla desteklenmesini istiyoruz ki şu an durum böyle değil ve bu çok zora soktu. Ciddi gerekçeleri olan protestomuzun anlaşılmasını temenni ediyoruz."

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle protestolar düzenliyor.

AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya- Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.