İtalya'da Çocuklar için Telefon ve Sosyal Medya Yasaklandı - Son Dakika
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İtalya'da Çocuklar için Telefon ve Sosyal Medya Yasaklandı

İtalya'da bir grup uzman ve sanatçının çocukların cep telefonu ve sosyal medya kullanımına yasak getirilmesi için başlattığı kampanyaya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara da destek verdi. Kampanya tartışmalara yol açtı.

11.09.2024 14:49
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İtalya'da bir grup uzman ve sanatçının belli yaş grubundaki çocuklar için cep telefonu ve sosyal medya kullanımına yasak getirilmesi için başlattığı kampanyaya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara da destek verdi.

İtalya'da çocukların akıllı telefon kullanması ve sosyal medya hesabına sahip olmasının yasaklanması için başlatılan imza kampanyası, tartışmalara yol açtı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, pedagog Daniele Novara ile psikoterapist Alberto Pellai tarafından başlatılan ve 14 yaş altı çocukların cep telefonu sahibi olması ile 16 yaş altı çocukların sosyal medya mecralarında profiller oluşturmasını yasal bir düzenlemeyle engellemeye yönelik imza kampanyasına, İtalya'nın ünlü simaları da destek verdi.

Yönetmen Paola Cortellesi'nin yanı sıra Alba Rohrwacher, Stefano Accorsi ve Luca Zingaretti gibi İtalyan oyuncular, çocukların cep telefonu ve sosyal medyadan korunması gerektiğini savunarak kampanyaya katıldı.

Sağ koalisyon hükümetinin Eğitim Bakanı Valditara da ANSA ajansına yaptığı açıklamada, ünlü isimlerin bu çıkışına katıldığını söyledi.

Valditara, "Bu, uluslararası alanda giderek daha fazla paylaşılan bir tutum. Cep telefonlarının ve sosyal ağların erken kullanımının neden olduğu zarar artık herkes tarafından açıkça görülüyor." dedi.

Valditara'nın bu görüşüne rağmen Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yasaklamanın doğru bir yol olmadığını, konunun diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini belirtti.

Konuyu gündeme getiren isimlerden pedagog Novara, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, çocukların cep telefonu ve sosyal medya kullanımıyla alakalı durumun kontrolden çıktığını belirterek bunun için önemli araştırmalardaki öğrenme güçlüğü vakalarında görülen artışa bakmanın yeterli olacağını kaydetti.

Novara, en korkutucu sorunun ise çocukların ve gençlerin izole kalması olduğunu ifade etti.

La Repubblica'da dün yayımlanan bir araştırma da 11-19 yaşındaki çocukların yüzde 47'sinin günde 5 saatten fazla zamanını internet uygulamalarında geçirdiğini, bu oranın 2020'de yüzde 30 olduğunu ortaya koydu.

İtalya Eğitim Bakanı Valditara, temmuz ayında yaptığı bir açıklamayla yeni eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokula kadar akıllı cep telefonlarının eğitim dahil, herhangi bir amaçla sınıflarda kullanılmasını yasaklayan genelgeyi imzaladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Çocuklar için Telefon ve Sosyal Medya Yasaklandı - Son Dakika

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