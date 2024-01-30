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Uluslararası Fener Festivali 'Lanternia' Cassino'da Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Fener Festivali 'Lanternia' Cassino'da Başladı

İtalya'nın başkenti Roma'dan 1,5 saat mesafedeki Cassino kentinde bulunan Il Bosco delle Favole tema parkında düzenlenen Uluslararası Fener Festivali 'Lanternia' açıldı. Binlerce dev Çin feneriyle süslenen devasa fener sergisi, 110.000 metrekarelik alanda Noel, masal, hayvanlar ve animasyon temalarını içeriyor. Sergi, 10 Mart'a kadar devam edecek ve şimdiden binlerce ziyaretçiyi çekmeyi başardı.

Uluslararası Fener Festivali \'Lanternia\' Cassino\'da Başladı
30.01.2024 - 16:10,  Güncelleme: 16:13
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ÇEKİM TARİHİ: 28 Ocak 2024

1. Uluslararası Fener Festivali "Lanternia"dan çeşitli görüntüler

5. Uluslararası Fener Festivali "Lanternia"dan çeşitli görüntüler

6. SES 4 (İngilizce): DOMENİCO DURANTE, Lanternia Direktörü

Uluslararası Fener Festivali "Lanternia", İtalya'nın başkenti Roma'dan arabayla 1,5 saat mesafedeki Cassino kentinde bulunan Il Bosco delle Favole (Masal Ormanı) tema parkında 8 Aralık 2023 tarihinde açıldı.

Altı alana ayrılan ve Noel, masal, hayvanlar ve animasyon temalarını içeren, binlerce dev Çin feneriyle bezeli devasa fener sergisi yaklaşık 110.000 metrekareye yayılıyor.

"Tüm fenerler Çin'de üretiliyor. Çin, tüm dünyadaki insanlara fenerlerin nasıl yapıldığını anlatmak için bizim parkımızı seçti. Dolayısıyla, tüm bu yaratım süreci ve sihri görmek isteyen herkesi burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz."

"Fenerlerin Çin yapımı olduğunu bildiğimiz için buraya gelmek istedik."

"Temaların en güzeli Alice'in harikalar diyarı. Gerçekten çok güzel. Neden bilmiyorum; belki de konusu, ışığı ve renklerindendir. En sevdiğim bu."

10 Mart'a kadar devam edecek olan sergi, geleneksel bir İtalyan bayramı olan Karnaval'ın başladığı Pazar günü 2.000'den fazla ziyaretçiyi kendine çekti.

SES 4 (İngilizce): DOMENİCO DURANTE, Lanternia Direktörü:

"Fenerin malzemeleri çok kullanışlı. Kumaşlar, demirler ve diğer tüm malzemeler Çin'den geliyor. Çinli bir ekiple işbirliği yapıyoruz."

Etkinlikteki fenerler hafif, çevreyi kirletmeyen ve dayanıklı çevre dostu bir malzeme olan ipekten yapılıyor ve en yeni geliştirilen düşük güçlü LED'lerle aydınlatılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cassino'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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