İtalya'da Fırtınada Batan Lüks Tekne Enkazı Çıkarılıyor - Son Dakika
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İtalya'da Fırtınada Batan Lüks Tekne Enkazı Çıkarılıyor

İtalya'da batmış lüks tekne 'Bayesian'ın enkazı 3 Mayıs'ta denizden çıkarılacak, 20-25 gün sürecek.

30.04.2025 19:33
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İtalya'da geçen yıl demirliyken fırtınada batan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği lüks teknenin enkazını deniz dibinden çıkarma operasyonunun 3 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.

Aralarında ünlü İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch'in de bulunduğu 7 kişinin öldüğü kazada batan tekneye ilişkin İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sicilya Adası'nın kuzey sahilindeki Porticello limanında 19 Ağustos 2024'te çıkan fırtınada batan "Bayesian" isimli yatın bulunduğu 50 metre derinlikten çıkarılma işleminin, operasyonu yapacak yüzer vinçlerin olay yerine intikal edeceği 3 Mayıs Cumartesi günü başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, enkazın deniz dibinden çıkarılmasının 20 ila 25 gün süreceği kaydedildi.

Geminin enkazı çıkarılmadan önce, denizin altında gemi direğinin kesileceği ifade edildi.

Açıklamada, gemi enkazı ve kesilen direğin karaya çıkarılması sonrası yat kazasına ilişkin soruşturmayı yürüten adli makamların inceleme yapacağı bildirildi.

Operasyonun Palermo Liman Başkanlığının denetimi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin gözetiminde yapılacağı, enkaz kurtarma alanının seyre kapatılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Lüks yat "Bayesian"ın batması

İtalya'nın Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında demirli "Bayesian" isimli lüks yat, 19 Ağustos 2024 sabahı yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan fırtınada batmıştı.

Bölgedeki teknelerin yardımıyla "Bayesian"daki 22 kişiden ilk aşamada 15'i kurtarılmış, bir kişinin cesedi bulunmuş, 6'sının kayıp olduğu bildirilmişti.

Kayıp kişilerin arasında İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah, Morgan Stanley International'ın Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Anne Elizabeth Judith Bloomer, Lynch'in Amerikalı avukatı Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu belirtilmişti.

Kayıp 6 kişinin cesedi, 23 Ağustos 2024'e kadar yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunmuştu.

Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, İngiltere'den uzman ve müfettişlerden oluşan ekip de olayı soruşturmak üzere Sicilya'ya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Fırtınada Batan Lüks Tekne Enkazı Çıkarılıyor - Son Dakika

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