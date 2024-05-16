İtalya'da İklim Aktivistleri Lüks Moda Mağazalarını Protesto Etti - Son Dakika
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İtalya'da İklim Aktivistleri Lüks Moda Mağazalarını Protesto Etti

İtalya\'da İklim Aktivistleri Lüks Moda Mağazalarını Protesto Etti

İtalya'nın başkenti Roma'da faaliyet gösteren Son Nesil (Ultima Generazione) isimli iklim aktivisti grup, lüks moda markalarının mağazalarının vitrinlerine boya dökerek protesto eylemi gerçekleştirdi. Aktivistler, daha önce de çeşitli kentlerdeki anıtlara ve çeşmelere boyalı eylemler düzenlemişti. İtalya hükümeti ise bu tür eylemlere karşı cezaları arttırmıştı.

16.05.2024 14:13
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"Son Nesil (Ultima Generazione)" isimli iklim aktivisti grubun üyeleri, İtalya'nın başkenti Roma'daki lüks moda markalarının mağazalarının vitrinlerine boya dökerek protesto eylemi gerçekleştirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir grup iklim aktivisti, sabah saatlerinde başkentin merkezindeki Condotti Caddesi'nde yer alan lüks giyim mağazalarının vitrinlerine ve önlerine turuncu boyalar döktü.

Caddeden geçen pek çok kişi, eylemcilere tepki gösterdi.

İklim aktivistleri, bu hafta başında da Roma Açık Tenis Turnuvası'ndaki maçlar sırasında kortlara girerek karşılaşmaları kısa süreliğine durdurmuş, başkentin merkezindeki bazı spor ürünlerinin satıldığı mağazalara yönelik benzer boya dökme eylemleri gerçekleştirmişti.

İklim aktivistlerinin İtalya'daki eylemlerinde artış var

İklim aktivistleri, İtalya'da 2023 yılında çeşitli kentlerdeki anıt ve çeşmelere boyalı eylemler gerçekleştirdi, zaman zaman da cadde ve otoyolları trafiğe kapattı.

Aktivistler, Aralık 2023'te Venedik'teki Büyük Kanal'a yeşil boyalı su dökmüş, Mayıs 2023'te başkent Roma'daki Trevi Çeşmesi (Aşk çeşmesi) ve Dört Nehir Çeşmesi'ne, Mart 2023'te de Floransa'daki tarihi Belediye Sarayı'na ve Milano'daki Vittorio Emanuele 2 Anıtı'na boyalı eylemler düzenlemişti.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, iklim aktivistlerinin kültürel miras varlıklarına yönelik sıklıkla yaptığı bu eylemlere karşılık cezaları arttırma yoluna gitmişti.

Hükümet, ocak ayında kültür varlıklarını tahrip edenlere 20 bin ila 60 bin avro para cezası öngören düzenlemeyi parlamentodan geçirerek yasalaştırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da İklim Aktivistleri Lüks Moda Mağazalarını Protesto Etti - Son Dakika

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