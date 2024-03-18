İtalya'da Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenler anıldı.
Kovid-19 salgınının ilk dalgasının görüldüğü Şubat-Mayıs 2020 döneminde özellikle cenazelerin çokluğu sebebiyle naaşların askeri kamyonlarla taşındığı görüntülerle hatırlanan Bergamo kenti, bu yıl da anma törenlerinin merkezi oldu.
Bergamo'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin defnedildiği anıt mezarlıktaki törene katılan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, 4 yıl önce salgında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin askeri kamyonlarla taşındığı görüntülerin Avrupa vicdanında ortak dayanışma ruhunun ortaya çıkmasına vesile olduğunu söyledi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de ülkede o tarihten bu yana Kovid-19'dan ölenleri anma günü olan bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını yakın tarihimize damgasını vurdu. 4 yıldan fazla süre önce sağlık krizi bütün dünyayı etkiledi ve özellikle milletimiz yüksek bir bedel ödedi. Kaybedilen birçok canın acısı hala açık bir yaradır." ifadelerini kullandı.
Salgında resmi kayıtlara göre ilk vakanın 20 Şubat 2020'de kaydedildiği günden 13 Mart 2024'e kadar olan sürede 26 milyon 721 bin 363 kişiye virüs bulaştı. Salgında 4 yılda 196 bin 420 kişi hayatını kaybetti.
Dünyada 2020 yılının başında Çin'den sonra ilk ve en şiddetli biçimde İtalya'yı etkileyen Kovid-19 salgını, ülkenin kuzeyindeki Bergamo kenti ve çevresinde hızla yayılmıştı. Özellikle 18-19 Mart 2020'de ölen yüzlerce kişiye ait cenazelerin Bergamo'dan askeri kamyonlarla çıkarıldığı görüntüler şok etkisi yaratarak hafızalara kazınmıştı.
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