İtalya'da M5S'den Filistin Bayrağına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İtalya'da M5S'den Filistin Bayrağına Destek

07.08.2025 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

M5S milletvekilleri, mecliste Filistin bayrağı renkleriyle oturarak desteklerini gösterdi.

İtalya'da muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri parlamento oturumuna Filistin bayrağı renklerini taşıyan kıyafetlerle geldi.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renk kıyafetlerle Filistin bayrağı şeklinde oturan M5S milletvekilleri, Filistin bayrağının insanlık için mücadele edenlerin evrensel bayrağı haline geldiği mesajını verdi.

Parlamento oturumunda söz alan M5S milletvekillerinden Riccardo Ricciardi, Filistin bayrağını ellerinde taşımadıklarını çünkü alınacağını bildiklerini belirterek, "Dünyanın neredeyse tamamı Filistin Devleti'ni tanırken, İtalya neden bunu yapmıyor?" sorusunu yöneltti.

Üzerlerinde Filistin bayrağının renklerini taşıdıklarını belirten Ricciardi, "Çünkü bu artık sadece Filistin'in bayrağı değil, insanlık için mücadele edenlerin bayrağıdır. ve sizler suçlusunuz. Bildiğiniz halde sustuğunuz için. Bir halk katledilirken başka tarafa baktığınız için. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kanlı ellerini sıktığınız için." diye konuştu.

Ricciardi, İsrail'in ekonomik ve siyasi olarak desteklenmesinin de suç sayıldığını belirterek, "Sizler her zaman insani duygulardan yoksun olarak anımsanacaksınız. ( Gazze'de) Yaşananların soykırım mı değil mi diye tartışılıyor olması bile başlı başına suçun büyüklüğünü gösteriyor. Artık soykırım tanımının da ötesindeyiz. Şu an yaşananları tarif edecek bir kelime sözlüklerde henüz yok." dedi.

"Filistin ve halkının var olma hakkını savunmak istedik"

M5S lideri Giuseppe Conte, X sosyal medya hesabından yaptığı ve milletvekillerinin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, İtalya'nın doğru tarafta durması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Liderlerimiz Filistin Devleti'ni tanımamamız, İsrail'e yaptırım uygulamamamız, suçlu bir hükümetle askeri anlaşmaları bozmamamız gerektiğini söylüyor. 18 bini çocuk olmak üzere 60 bin ölüme ve bir halkı aç bırakıp yok etme niyetinde olan bu soykırıma karşı durmamız gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Bugün parlamentoda M5S olarak Filistin ve halkının var olma hakkını savunmak istedik. Bayrağımızı elimizden alırlardı, ama biz üzerimizde taşıdık."

M5S de kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bu bayrağı asmıyoruz, yoksa elimizden alırsınız. Bugün onu tenimizde taşıyoruz. Çünkü bu artık sadece Filistin bayrağı değil, insanlık için mücadele edenlerin evrensel bayrağıdır." ifadelerine yer verildi.

M5S partisinin Temsilciler Meclisi'ndeki bu hareketi İtalyan kamuoyunda da dikkati çekti. İtalya'da pek çok Filistin destekçisi sosyal medyada Filistin bayrağı renginde giyinen vekillerin görüntüsünü paylaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin Bayrağı, İnsan Hakları, Parlamento, Filistin, Politika, Güncel, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da M5S'den Filistin Bayrağına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
22:43
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
22:43
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
22:35
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu
Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
21:37
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
21:28
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar
Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 16:35:16. #7.11#
SON DAKİKA: İtalya'da M5S'den Filistin Bayrağına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.