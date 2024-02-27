İtalya'da Sardinya Adası'nda Sol Parti Adayı Seçimleri Kazandı - Son Dakika
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İtalya'da Sardinya Adası'nda Sol Parti Adayı Seçimleri Kazandı

İtalya\'da Sardinya Adası\'nda Sol Parti Adayı Seçimleri Kazandı

İtalya'nın Sardinya Adası'nda yapılan bölgesel seçimlerde sol partilerin adayı Alessandra Todde zafer elde ederken, sağ koalisyon ise büyük bir yenilgi yaşadı. Todde, oyların yüzde 45,3'ünü alarak yeni bölgesel yönetim başkanı seçildi ve aynı zamanda bu göreve seçilen ilk kadın başkan oldu. Sağ iktidar ise seçimleri kaybetti ve yenilgi, hükümet içinde tartışmalara yol açtı. Seçim sonuçları, basında geniş yankı uyandırdı ve sol partilerin değişim rüzgarı estirdiğini gösterdi.

27.02.2024 17:27  Güncelleme: 18:09
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İtalya'nın Sardinya Adası'nda hafta sonu yapılan bölgesel seçimleri, muhalefetteki sol partilerin adayı Alessandra Todde kazanırken, iktidardaki sağ koalisyon ise ciddi bir yenilgi aldı.

Sardinya'da yeni bölge yönetimini belirlemek üzere 25 Şubat'ta yapılan ve Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı için Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde önemli bir test olarak görülen bölgesel seçimlerde oy sayımı dün yapıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, ana muhalefet Demokratik Parti (PD) ve diğer büyük muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketinin (M5S) desteklediği Alessandra Todde oyların yüzde 45,3'ünü alarak yeni bölgesel yönetim başkanlığına seçildi. Todde, aynı zamanda bu göreve seçilen ilk kadın başkan oldu.

Sardinya seçimlerinde Paolo Truzzu ile yarışan ve aldığı yüzde 45'lik oyla seçimden ikinci sırada çıkan sağ iktidar, seçimleri kaybetti.

Başbakan ve iktidarın büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) lideri Giorgia Meloni, X platformundan yaptığı paylaşımda, yenilgiyi kabul ederek, "Todde'yi arayarak tebrik ettim, iyi çalışmalar diledim. Yenilgiler üzücüdür ama ders alıp iyileşmek için de bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Sardinya'daki seçim yenilgisinin sağ iktidarda şok etkisi yarattığı ve sarstığı yorumları yapılırken, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda iktidar ortağı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, hükümetlerinin sağlam olduğunu söyledi.

Koalisyon hükümetinin liderleri Meloni, Salvini ve Forza Italia (FI) partisi lideri Antonio Tajani, ortak yazılı açıklamalarında, "Yapılan hataları birlikte değerlendireceğimiz bir yenilgidir. Zaferlerimiz kadar, yenilgilerimizden de ders çıkararak devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Ana muhalefet PD'nin lideri Elly Schlein, Sardinya seçim sonuçlarını "değişim rüzgarı" olarak yorumlarken, "bir alternatif olduklarını" gösterdiklerini belirtti.

Sağ koalisyon hükümetinin, Sardinya'daki yenilgisi basında geniş yankı yarattı

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica da "Sardinya, Meloni'yi cezalandırıyor" manşetini attı.

Gazetenin haberinde, Başbakan Meloni'nin koalisyon ortaklarından Lig'e seçimden önce izlediği kampanyadan ötürü öfkelendiği ve ortaklar arasındaki bu toplantıda tansiyonun yükseldiği, Lig lideri Salvini'nin toplantıdan erken ayrıldığı ifade edildi.

Ana muhalefet PD ile M5S'nin, sağa karşı birleşerek kazanılabileceğini Sardinya'da gördüğü yazıldı.

La Stampa gazetesinde, "Sardinya'da hükümete tokat" başlığını atarken, adadaki seçimlerin kaybedilmesinin sağı şok ettiğini ve sağ koalisyon iktidar ortakları arasında tartışmalara yol açtığı belirtildi.

Gazetenin haberinde, Meloni ve partisi FDI'nin seçimin kaybedilmesinin sorumlusu olarak iktidarın küçük ortaklarından Lig'i ve lideri Matteo Salvini'yi suçladığı, diğer küçük ortak FI'nin lideri Tajani'nin ise bu seçimin kaybedilmesinin ardından değişen bir şey olmayacağını söylediği kaydedildi.

Il Messaggero gazetesi de "Sardinya merkez sola gidiyor" başlığını atarken, adadaki seçimin son ana kadar başa baş gittiğini, son anlarda PD ve M5S'nin adayı Todde'nin kazandığını yazdı.

Basında ve sosyal medyada çıkan bazı haber ve yorumlarda da sağ koalisyon iktidarı partilerin Sardinya'da aldığı bu sonuç üzerinde, geçen hafta Floransa ve Pisa gibi kentlerde Filistin'e destek yürüyüşü yapan gençlerin polis tarafından coplanmasının iktidara yansımasının olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Sardinya Adası'nda Sol Parti Adayı Seçimleri Kazandı - Son Dakika

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