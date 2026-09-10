İtalya\'da Seneca Edebiyat Ödülü kazanan öğretmen Öztürk, Vali Çalgan\'ı ziyaret etti

"Fırtına Tanrısı'nın Çocukları-Hitit Destanı" adlı kitabıyla İtalya'da 10. Uluslararası Seneca Edebiyat Ödülü'nü kazanan Çorum Mevlana İlkokulu sınıf öğretmeni Mehmet Öztürk, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche (Felsefi Sanatlar ve Bilimler Akademisi) tarafından düzenlenen organizasyonda ödüle layık görülen Öztürk, ziyarette Çalgan'a kitabını hediye etti.

Çalgan, İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kitapla elde ettiği başarıdan ötürü Öztürk'ü tebrik etti.

Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.