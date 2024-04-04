İtalya'da Turizm Bakanı hakkındaki güvensizlik oyu önergesi reddedildi

İtalya'da sağ koalisyon iktidarının Turizm Bakanı Daniela Santanche hakkında, bir dönem yöneticisi olduğu yayıncılık şirketinin, Kovid-19 salgını döneminde karıştığı yolsuzluk iddiaları sebebiyle muhalefet partilerince verilen güvensizlik oyu önergesi, Temsilciler Meclisi'nde reddedildi.
Bakan Santanche'nin Kovid-19 pandemisi (2020-2021) sırasında yöneticisi olduğu Visibilia yayıncılık şirketinin, kıdem tazminatlarına yönelik ödemelerde İtalya Sosyal Güvenlik Kurumu'na (INPS) karşı ağır dolandırıcılık şüphesiyle başlatılan soruşturmalara adının karıştığını savunan muhalefetteki sol partiler, bugüne kadar istifa çağrısı yaptıkları Santanche'nin bakanlığının düşürülmesi için verdikleri güvensizlik oyu önergesi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde görüşüldü.
400 sandalyeli genel kurulda yapılan oylamada, 121 "evet" oyuna karşılık, sağ koalisyon iktidarına mensup 213 milletvekilinin "hayır" oyuyla, önerge reddedildi.
62 yaşındaki Santanche, hakkındaki güvensizlik oyu önergesine dair meclisteki görüşmelere bakanlıktaki işleri gerekçesiyle katılmadı.
Santanche, yaptığı açıklamayla kendisinin sakince işini yapmaya devam ettiğini söyledi.
Böylece sağ koalisyon iktidarı, dünün ardından bugün de bir bakanının daha güvensizlik oyu almasına ve bakanlığının düşmesine engel oldu.
Sağ koalisyon iktidarının Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini hakkında dün de partisi Lig ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkasındaki iktidar partisi Birleşik Rusya arasında 2017'de imzalanan anlaşmanın bir şekilde devam ettiği ve bunun da İtalyan hükümetinin çıkarlarıyla ters düştüğü gerekçesiyle verilen güvensizlik oyu önergesi oylanarak reddedilmişti.
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