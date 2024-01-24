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İtalya'da Türkiye'den kaçırılan 10 eser ele geçirildi - Son Dakika
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İtalya'da Türkiye'den kaçırılan 10 eser ele geçirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalyan Kültür Polisi tarafından Floransa'da ele geçirilen 10 eserin Türkiye'ye teslim edildiğini açıkladı. Ersoy, eserlerin yasa dışı yollarla çıkarıldığını belirterek, İtalyan yetkililere ve Roma Büyükelçiliğine teşekkür etti.

İtalya\'da Türkiye\'den kaçırılan 10 eser ele geçirildi
24.01.2024 - 18:13,
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan 10 eserin İtalyan Kültür Polisince Floransa'da ele geçirilerek, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve bakanlık yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den kaçırılan eserleri ait olduğu topraklara geri getirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

"Ülkemizden yasa dışı yollarla çıkartılan 10 pişmiş toprak eserimiz İtalyan Kültür Polisi tarafından Floransa'da yakalanarak Roma Büyükelçimiz Sayın Ömer Gücük ve bakanlığımız yetkililerine teslim edildi." bilgisini veren Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın işbirliği içinde bulundukları İtalyan yetkililere, titiz takipleri için de Roma Büyükelçiliğine ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İtalya'da Türkiye'den kaçırılan 10 eser ele geçirildi - Son Dakika
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