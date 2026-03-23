İtalya'da Yargı Reformuna Hayır
İtalya'da Yargı Reformuna Hayır

23.03.2026 21:47
Seçmenlerin %53,7'si yargı reformunu reddetti. Başbakan Meloni, sonuçları kabul etti.

İtalya'da yargı alanında bazı yeni düzenlemeler öngören anayasa değişikliği referandumunda, seçmenlerin yüzde 53,7'si "Hayır" oyu vererek, yargı reformunu reddetti.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı; yargıçlıktan savcılığa ve savcılıktan yargıçlığa geçişi engelleyen, hakimlerin atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin bölünmesi gibi anayasada bazı yeni düzenlemeler öngören yargı reformunun oylandığı kritik referandum bugün sonuçlandı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 51,4 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu referanduma katılım oranı yüzde 58,9 olarak gerçekleşti.

Bakanlığın sayılan sandıkların yüzde 98'ine ilişkin açıkladığı verilere göre, seçmenlerin yüzde 53,7'si yargı reformuna "Hayır" oyu verirken, "Evet" oyları ise yüzde 46,2'de kaldı.

Bu sonuçla yargı reformu halk oylamasında reddedildi. Meloni hükümeti, geçen yıl parlamentonun alt ve üst kanadında onaylatırken 3'te 2 çoğunlukla onay alamadığı için referanduma götürmek durumunda kaldığı yargı reformuna halktan onay alamamış oldu.

Başbakan Meloni, yenilgiyi kabul etti

Referandumda sonuçların netlik kazanmasının ardından "Hayır" kampanyasını yürüten muhalefetteki sol ve sivil toplum kuruluşlarında zafer kutlamaları yapılırken, "Evet" cephesindeki Başbakan Meloni ve sağ iktidar sonuçları kabul etti.

Başbakan Meloni, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından paylaştığı video mesajında, İtalyanların kararını verdiğini belirterek, "Biz bu karara saygı duyuyoruz. Her zaman yaptığımız gibi sorumlulukla, kararlılıkla ve İtalyan halkına ve İtalya'ya saygıyla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Meloni, hükümet olarak bu yargı reformu paketiyle seçim programında vaat ettikleri bir sözü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu reformu sonuna kadar savunduk ve ardından kararı vatandaşlara bıraktık, vatandaşlar da kararını verdi. İtalya'yı modernize etme fırsatının kaçırılmış olması elbette bir üzüntü yaratıyor. Ancak bu durum, ülkenin iyiliği için ciddi ve kararlı şekilde çalışmaya ve bize verilen görevi yerine getirmeye olan bağlılığımızı değiştirmiyor." diye konuştu.

Reformun fikir babası Adalet Bakanı Carlo Nordio da "Egemen halkın kararını kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sol muhalefet, referandum sonucuyla sağ iktidara karşı bir alternatif çıktığı görüşünde

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da referandumun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Biz kazandık. Ülkenin çoğunluğu yanlış bir reformu durdurdu." ifadelerini kullandı.

Schlein, bu sonucun hükümete açık bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Şimdi düşünmeleri, ülkeyi ve gerçek önceliklerini dinlemeleri gerekiyor. Bu aynı zamanda bize de bir mesaj. Ülke bir alternatif talep ediyor ve biz de bunu organize etme sorumluluğuna sahibiz. Hükümete karşı zaten alternatif bir çoğunluk var. Alternatifi inşa etmek için ilerici koalisyonun güçleriyle birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Schlein, ülkede gelecek yıl yapılması beklenen genel seçimleri işaret ederek, Meloni'yi gelecek seçimlerde yeneceklerini dile getirdi.

Parlamentodaki ikinci büyük muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Giuseppe Conte de gelecek yılki genel seçimlerde merkez solun liderini belirlemek için çalışmalara başlamaları gerektiğini söyledi.

Italia Viva Partisinin lideri Matteo Renzi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, 2016 yılında kendisi iktidardayken kaybedip sonrasında istifa ettiği anayasa değişikliği referandumunu hatırlatarak, "Halk konuştuğunda, hükümet dinlemek zorundadır. Bunu 10 yıl önce yaptık. Giorgia Meloni aynı cesarete sahip mi? Başbakanlıktan, Genel Sekreterlikten, her şeyden istifa ettim. Meloni'nin ezici bir yenilgiden sonra ne yapacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, "Hayır" sonucunun kesinleşmesiyle başkent Roma başta olmak üzere Napoli, Bologna ve Torino gibi birçok kentte "Hayır" cephesi zaferi kutlamak için meydanlara indi.

Roma'da Barberini Sarayı önünde toplanan yaklaşık bin kişi, "Direnen İtalya çok yaşasın" sloganları atarken, Meloni hükümetini istifaya çağırdı.

İtalyan basını: "Meloni'nin ilk yenilgisi"

La Republicca gazetesi, "Referandumda 14 milyon 'Hayır', Nordio'nun reformunu geri çevirdi" ve "Giorgia Meloni'nin ilk gerçek yenilgisi" başlıklarıyla referandum sonuçlarını internet sitesinden okuyucularına aktardı.

Il Fatto Quotidiano gazetesi de "'Hayır' oyları ezici bir çoğunlukla kazandı. İtalyanların yüzde 53'ünden fazlası anayasayı korudu" başlıklarını kullanırken, bugünkü sonucun 2022'den bu yana iktidarda olan Meloni'nin aldığı ilk yenilgi olduğunu yazdı.

Il Messaggero gazetesi de "Referandumda yüzde 53,7 ile 'Hayır'ın zaferi" başlığını attı.

Basında çıkan haberlerde, özellikle büyük kentlerde "Hayır" oylarının "Evet"e fark attığına işaret edildi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, İtalya, Yargı, Son Dakika

