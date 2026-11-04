İtalya'da yeni trafik kanunu sonrası 72 bin 422 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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İtalya'da yeni trafik kanunu sonrası 72 bin 422 sürücünün ehliyetine el konuldu

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İtalya'da Aralık 2024'te yürürlüğe giren yeni trafik kanunundan bu yana direksiyonda cep telefonu kullanan 72 bin 422 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ulaştırma Bakanı Salvini'nin açıkladığı rapora göre İtalyanların yüzde 63'ü bunu en tehlikeli davranışlardan biri görüyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, otomobil sürerken cep telefonunu kullandığı tespit edilen 72 binden fazla kişinin ehliyetine el konulduğunu bildirdi.

Bakan Salvini, 2026 yılı "Dekra Yol Güvenliği" raporunun sunumunda yaptığı konuşmada, Aralık 2024'te yürürlüğe giren trafik cezalarını ağırlaştıran kanuna işaret ederek, "Yeni Trafik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden bu yana, araçta direksiyon başındayken cep telefonu kullanımı nedeniyle toplam 72 bin 422 sürücü belgesine el konuldu." dedi.

Salvini, yasama dönemi bitmeden ehliyet sınavını güncelleyecek yeni düzenleme getirmek arzusunda olduğunu belirtti.

Bugün sunulan raporda, İtalyanların yüzde 63'ünün "araç kullanırken akıllı telefon kullanmayı en tehlikeli davranışlardan biri" olarak tanımladığı bilgisi yer aldı.

İtalya'da 2024 yılının sonunda çıkarılan Yeni Trafik Kanunu, direksiyon başında cep telefonu kullanılması halinde para cezasından başlayıp, söz konusu davranışın tekrar etmesi halinde farklı sürelerde men cezasına kadar uzanan kademeli ceza sistemi getirmişti.

Kaynak: AA
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