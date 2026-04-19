İtalya\'daki Türkler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir araya geldi

19.04.2026 18:38
İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Milano kentinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu, Milano Eğitim Ataşeliği, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Milano Derneği Kadın Kolları ve Milano Türk Öğrenci Birliğinin organizasyonu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının destekleriyle Milano kent merkezindeki Barış Anıtı önünde etkinlik yapıldı.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve son yaşanan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşamını yitirenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, burada yaptığı konuşmada, 5 yıldır her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenledikleri bu etkinliklerinin, gurbette yaşayan vatandaşların milli bir bayramda bir araya gelmesi, kutlaması için önemli bir an olduğunu belirterek, çocukların bayramını kutladı.

Milano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Sibel Şatana da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hafta içinde yaşanan okul saldırılarının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Etkinliğe, Milano'nun yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar çocuklarıyla katıldı.

Çocukların etkinlik boyunca şarkılar, marşlar ve oyunlarla keyifli anlar geçirdiği gözlendi.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Etkinlik, 23 Nisan, Milano, İtalya, Kültür, Güncel, Çocuk, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
17:36
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
