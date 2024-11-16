İtalya'dan Gazze'ye Yardım Uçağı Gönderildi

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İtalya Savunma Bakanlığı, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ulaştırılmak üzere 15 tondan fazla insani yardım gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'da Filistin halkı için toplanan 15 tondan fazla insani yardım malzemesini taşıyan, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait C-130 nakliye uçağının bugün Pisa kentinden yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Guido Crosetto da "İtalya, Gazze'deki sivillerin acısını hafifletmek için mümkün olan her şeyi yapıyor ve yapmaya devam edecek. Savunma Bakanlığı bir kez daha profesyonelliğini ve büyük insanlığını gösterdi. Bu nedenle, İtalya'nın gerilimi azaltma ve aynı zamanda acı çekenleri unutmama konusunda ne kadar kararlı olduğunu doğrulayan bu girişimi bu kadar kısa sürede koordine edip gerçekleşmesini mümkün kılan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İtalya daha önce İsrail'in bombaladığı Gazze'de yaralanan çocukların tedavi edilebilmesi için İtalyan donanmasına ait "Vulcano" lojistik destek gemisini de bölgeye göndermişti.

Diğer yandan, İtalya'nın Torino ve Milano kentlerinde bugün Filistin'e destek yürüyüşleri de düzenlendi.

Basında çıkan haberlere göre, Torino'daki yürüyüşte göstericiler, ellerinde "İsrail'e silah göndermeyin" yazılı pankart taşıdı.

Yürüyüşte bazı göstericiler, İsrail'e teknik ve askeri ekipman desteği sunmayı sürdürdüğü gerekçesiyle İtalyan savunma sanayi firması Leonardo'nun bayrağını ateşe verdi.