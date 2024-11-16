İtalya'dan Gazze'ye Yardım Uçağı Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'dan Gazze'ye Yardım Uçağı Gönderildi

İtalya, Gazze'deki Filistinlilere 15 ton insani yardım ulaştırmak için C-130 uçağı gönderdi.

16.11.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Savunma Bakanlığı, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ulaştırılmak üzere 15 tondan fazla insani yardım gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'da Filistin halkı için toplanan 15 tondan fazla insani yardım malzemesini taşıyan, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait C-130 nakliye uçağının bugün Pisa kentinden yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Guido Crosetto da "İtalya, Gazze'deki sivillerin acısını hafifletmek için mümkün olan her şeyi yapıyor ve yapmaya devam edecek. Savunma Bakanlığı bir kez daha profesyonelliğini ve büyük insanlığını gösterdi. Bu nedenle, İtalya'nın gerilimi azaltma ve aynı zamanda acı çekenleri unutmama konusunda ne kadar kararlı olduğunu doğrulayan bu girişimi bu kadar kısa sürede koordine edip gerçekleşmesini mümkün kılan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İtalya daha önce İsrail'in bombaladığı Gazze'de yaralanan çocukların tedavi edilebilmesi için İtalyan donanmasına ait "Vulcano" lojistik destek gemisini de bölgeye göndermişti.

Diğer yandan, İtalya'nın Torino ve Milano kentlerinde bugün Filistin'e destek yürüyüşleri de düzenlendi.

Basında çıkan haberlere göre, Torino'daki yürüyüşte göstericiler, ellerinde "İsrail'e silah göndermeyin" yazılı pankart taşıdı.

Yürüyüşte bazı göstericiler, İsrail'e teknik ve askeri ekipman desteği sunmayı sürdürdüğü gerekçesiyle İtalyan savunma sanayi firması Leonardo'nun bayrağını ateşe verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Filistin, Politika, Milano, Torino, İtalya, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'dan Gazze'ye Yardım Uçağı Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldı
21:48 Köln’de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi
19:53 İzmir’de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş
19:46 AK Parti’li Nihat Zeybekçi’den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 23:21:28. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'dan Gazze'ye Yardım Uçağı Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.