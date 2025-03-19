İtalya'dan Suriye'ye 50 Milyon Avro Yatırım - Son Dakika
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İtalya'dan Suriye'ye 50 Milyon Avro Yatırım

İtalya, Suriye'deki yaptırımların kaldırılmasını destekleyerek 50 milyon avro yatırım yapmaya hazır.

19.03.2025 02:16
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin Suriye'ye yönelik yaptırımların askıya alınmasını destekleyen ilk ülkelerden olduğunu belirterek, Suriye'de projelere 50 milyon avro yatırım yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Tajani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Roma'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından iki bakan, basın açıklaması yaptı.

Tajani, "Suriye'deki geçiş sürecinin barışçıl, şiddetten uzak ve kapsayıcı bir şekilde yönetilmesi Şam'ın taahhüdünün bir göstergesi olacaktır. Bu yönde olumlu bir sinyal teşkil eden son anayasa bildirgesinde yer alan Ulusal Diyalog Konferansı'nı olumlu değerlendiriyoruz." dedi.

Tajani, Şam hükümetinden "tüm Suriye vatandaşlarının korunması konusunda taahhüt aldığını ve herkesin eşit şekilde muamele göreceği konusunda güvence verildiğini" belirtti.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın varlığı konusunda duyduğu endişeyi Şeybani'ye ilettiğini dile getiren Tajani, terörle ve yasa dışı göçle mücadele ve Hristiyan topluluklara saygı gösterilmesi konularını da gündeme getirdiğini kaydetti.

Suriye'nin birlik ve istikrar içinde olmasının kendileri için önem taşıdığını ifade eden Tajani, "İtalya, yaptırımların askıya alınmasını destekleyen ilk ülkelerden biri. Hükümetin ekonomik toparlanma için uygun koşullara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. İtalya, Suriye'de projelere 50 milyon avro yatırım yapmaya hazır. Ülkenin büyümesini teşvik etmek amacıyla bir iş forumu düzenleyeceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Şeybani, yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı

Şeybani ise ziyaretin amacının İtalya ile Suriye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı ilgi duyulan çeşitli alanlarda yeni bir sayfa açmak olduğunu belirterek, "Bugünkü görüşmemizde iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin ve uluslararası bölgesel düzeyde işbirliğinin yeniden başlatılması amacıyla yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İtalya'ya hem insani yardımları hem de Suriye'nin yeniden inşası ve yeniden doğuşuna yaptığı katkı dolayısıyla teşekkür eden Şeybani, "Görüşmemizde, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının, ülkenin toparlanması ve yeniden inşasına yardımcı olması açısından önemi bir kez daha vurguladık." dedi.

Suriyeli bakan, söz konusu yaptırımların vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini dile getirirken, yaptırımların kaldırılmasının, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşüne yardımcı olacağını kaydetti.

Şeybani, ilan edilen anayasa bildirgesinin, hukukun üstünlüğüne dayalı, tüm vatandaşların haklarını garanti altına alan modern bir devlet inşa etmek için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Yeni Suriye yönetimi, bu çabanın bir parçası olarak Suriye toplumunun çeşitli bileşenlerini temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurmak için çalışmaktadır ve yakında hükümeti kuracağız." diye konuştu.

Şeybani, yeni Suriye yönetiminin ulusal birliği sağlamak ve Suriye halkının beklentilerini gerçekleştirmek için önemli adımlar attığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'dan Suriye'ye 50 Milyon Avro Yatırım - Son Dakika

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