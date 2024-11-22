İtalya'dan UNIFIL'e Saldırıya Tepki - Son Dakika
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İtalya'dan UNIFIL'e Saldırıya Tepki

Başbakan Meloni, Lübnan'da 4 İtalyan askerinin yaralanmasına sebep olan saldırıya öfkelendi.

22.11.2024 18:16
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) yönelik, 4 İtalyan askerinin yaralanmasına yol açan saldırıyı derin bir öfke ve endişeyle öğrendiğini bildirdi.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde bulunan UNIFIL misyonunun Şema'daki batı sektöründe görevli 4 İtalyan barış gücü askerinin, üsse 122 mm'lik iki roketin isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından Başbakan Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "UNIFIL'in Güney Lübnan'daki İtalyan karargahının uğradığı ve barışı koruma misyonunda görev yapan bazı askerlerimizin de yaralanmasına neden olan yeni saldırı haberlerini derin bir öfke ve endişeyle öğreniyorum." ifadesini kullandı.

Yaralılar ve aileleriyle kendisi ve hükümeti adına dayanışmasını vurgulayan Meloni, Lübnan'daki tüm İtalyan birliğine faaliyetleri için şükranlarını iletti.

Meloni, "Bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu bir kez daha yineliyor ve sahadaki taraflara UNIFIL askerlerinin güvenliğini her zaman garanti altına almaları ve sorumluların hızla tespit edilmesi için işbirliği yapmaları yönündeki çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Guido Crosetto da yaptığı yazılı açıklamada, olayın ardından 4 askerin durumunun endişe verici olmadığını teyit etmek için hemen UNIFIL'deki İtalyan Birliği'nin komutanı Tuğgeneral Stefano Messina'yı aradığını, ayrıca Lübnanlı mevkidaşıyla temasa geçtiğini bildirdi.

Crosetto, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir UNIFIL üssünün bir kez daha vurulması kabul edilemez. Bugüne kadar göreve başlamasından bu yana mümkün olmayan görüşmeyi gerçekleştirmek üzere, İsrail'in yeni Savunma Bakanı ile konuşmaya çalışacağım ve ona UNIFIL üslerinin kalkan olarak kullanılmamasının gerektiğini söyleyeceğim. Güney Lübnan'da mavi berelilerin ve sivil halkın güvenliğini tehlikeye atan teröristlerin varlığı ise daha da kabul edilemez bir durumdur."

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Torino kentinde katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamada, UNIFIL üssünde İtalyan askerlerinin yaralanmasına yol açan olayın "Hizbullah'ın fırlattığı iki roketten kaynaklanmış olabileceğini" belirterek, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Giorgia Meloni, Lübnan, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'dan UNIFIL'e Saldırıya Tepki - Son Dakika

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