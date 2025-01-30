İtalya, DeepSeek'i Uygulama Mağazalarından Kaldırdı

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ROMA, 30 Ocak (Xinhua) -- İtalya, Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'i Apple ve Google platformlarındaki uygulama mağazalarından kaldırdı. İtalya'nın veri koruma kurumu (GPDP) tarafından kısa süre önce yapay zeka sohbet robotu uygulamasının kişisel veri toplama ve işleme politikalarına yönelik soruşturma başlatılmıştı.

GPDP, salı günü yaptığı açıklamada Çinli şirketten resmi olarak bilgi talebinde bulunduğunu belirtti. İtalya'nın bu hamlesi, DeepSeek'e yönelik başlatılan ilk yasal girişimlerden birini teşkil ediyor.

Düzenleyici kurumun DeepSeek'e yanıt için 20 gün süre vermesine rağmen uygulama, 24 saatten kısa süre içinde İtalya'daki Apple ve Google Android uygulama mağazalarından kaldırıldı.

Apple ve Google, Xinhua'nın konuya ilişkin sorularına çarşamba günü itibarıyla yanıt vermedi.

Uygulamayı daha önce indirmiş olan Apple ve Android kullanıcıları, uygulamaya erişim sağlayabiliyor. Basında çıkan haberlere göre uygulama diğer Avrupa ülkelerinde de ulaşılabilir durumda.

İtalya'nın gizlilik ve tekelleşme karşıtı kurumları, yapay zeka ile ilgili konularda Avrupa Birliği'ndeki en katı düzenleyici kurumlar arasında yer alıyor. İtalyan hükümeti 2023 yılında gizlilikle ilgili endişeler dolayısıyla Microsoft'un ChatGPT yapay zeka uygulamalarının kullanımını kısa süreliğine engellemiş, gizlilik düzenleyici kurumu da geçen ay yapay zeka şirketi OpenAI'ye suistimal iddiaları nedeniyle 15 milyon euro (15,6 milyon ABD doları) para cezası vermişti. Ceza an itibarıyla temyiz aşamasında bulunuyor. İtalya daha önce de Apple, Google, Amazon ve Facebook'a büyük para cezaları kesmişti.