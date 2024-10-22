İtalya Dışişleri Bakanı Netanyahu ile Görüştü - Son Dakika
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İtalya Dışişleri Bakanı Netanyahu ile Görüştü

Tajani, Netanyahu ile görüşmesinde UNIFIL ve ateşkes konularını ele aldı, barış vurgusu yaptı.

22.10.2024 00:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e giden İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamayla Başbakan Netanyahu'nun, Tajani ile bugün Batı Kudüs'te görüştüğü duyuruldu.

Başbakan Netanyahu ile görüşmesinin ardından Tajani, İsrailli Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile de bir araya geldi.

Katz, görüşmeye dair X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesine ilişkin çabalar ile İsrail'in Lübnan'a saldırılarını ele aldıklarını duyurdu.

Ayrıca Katz, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından yeni bir esir takası anlaşması için fırsat doğduğunu öne sürdü.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nü (UNIFIL) ele aldıklarını belirten Katz, "UNIFIL'in Hizbullah'la mücadelede daha etkin olabilmesi için görev tanımında yapılması gereken değişiklikleri ele aldık." ifadesini kullandı.

İtalya'dan İsrail'e UNIFIL uyarısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ve Filistin'deki temaslarına ilişkin X platformundaki hesabından paylaşımlar yaptı.

Tajani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine dair, "UNIFIL'e yapılan saldırıyı kesin bir şekilde kınadığımı yineledim. İtalya'nın İsrail'in kendini savunma hakkına destek vereceğine dair güvence verdim. Bölgesel gerilimin daha da artmasından kaçınmak ve ateşkes için çalışmak hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Katz ile görüşmesine ilişkin de "UNIFIL'deki İtalyan birliğine en yüksek korumanın sağlanması ihtiyacını yineledim. İtalya'nın gerilimi düşürme konusundaki kararlılığı devam ediyor. Hedef Ortadoğu'da barıştır. Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması öncelik olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, Ramallah'ta Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşmesine ilişkin de "Ramallah'ta Filistin Başbakanı Mustafa ile görüştüm ve ona İtalya'nın '2 halk 2 devlet' çözümüne yönelik çalışmaya devam ettiğini yineledim." yorumunu yaptı.

İtalyan bakan ayrıca, yarın Pescara'daki G7 Kalkınma Bakanları Konferansı'nda da Gazze ve Batı Şeria'daki sivil halka yönelik yardımları güçlendireceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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