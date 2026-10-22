İtalya Dışişleri Bakanı Tajani yarın İstanbul'da bakanlar toplantısına katılacak

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, başlıca uluslararası krizlere odaklanan bakanlar toplantısına katılmak üzere yarın İstanbul'a gideceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin girişimiyle düzenlenen ve başlıca uluslararası krizlere odaklanan bakanlar toplantısına katılmak üzere yarın İstanbul'da olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıya İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır Dışişleri Bakanları katılacak. Toplantı, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik başlıca sınamaların ele alınması için bir fırsat sunacak. Görüşmelerde özellikle Orta Doğu'daki durum, Filistin meselesi, Yemen'deki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenliği üzerinde durulacak."