İtalya, İran Büyükelçisi'ni Çağırdı

03.03.2026 17:48
Tajani, GKRY'deki saldırı sonrası İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) saldırı nedeniyle İran'ın Roma Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını bildirdi.

Tajani, Roma'da bir etkinlik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, GKRY'de İngiltere'ye ait Akrotiri??????? Üssü'nün şüpheli bir insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmasına ilişkin gelişmeleri hatırlatarak, "Kıbrıs'taki saldırının ardından İran'ın Roma Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdık." dedi.

Tajani, İran Büyükelçisi'ne, İtalya'nın ve Avrupa'nın bu son krizle hiçbir ilgisinin olmadığını, bu olaya karıştırılmaması gerektiğini söylediğini de aktardı.

Bu arada, Tajani ayrıca yaptığı yazılı açıklamada da ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misilleme saldırılarıyla süren askeri gerilim sebebiyle Körfez ülkelerinde mahsur kalan İtalyanların tahliyesi için çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Tajani, bugün 2'si Umman'ın başkenti Maskat'tan Roma'ya, biri de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den Milano'ya olmak üzere 3 "charter" seferiyle tahliye uçuşlarının yapılacağı ve yaklaşık 300 kişinin İtalya'ya getirileceği bilgisini paylaştı.

Diğer yandan, Başbakan Giorgia Meloni de dış politika, güvenlik, savunma ve istihbarat teşkilatlarının başındaki isimlerle Orta Doğu'daki krize yönelik iki toplantı düzenledi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantıda Meloni ve kurmaylarının, bölgedeki son gelişmeleri ve buradaki İtalyan vatandaşlarının güvenliği ele aldığı, ikinci toplantıda da ENI ve SNAM gibi İtalyan enerji şirketlerinin katılımıyla çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki mevcut ve potansiyel etkileri ile hükümetin kısa ve orta vadede alabileceği olası hafifletici önlemlerin analiz edildiği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

