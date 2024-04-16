İtalya, İsrail'i saldırmamaya ikna etmek için çalışacak

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından kaçınmaları gerektiğini belirterek, G7 olarak İsrail'i bir daha saldırmamaya ikna etmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tajani, akşam saatlerinde parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinin savunma ve dışişleri ortak komisyonunda, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, "Artık çatışmanın daha fazla tırmanmasından ve uzamasından kaçınmalıyız. İtalyan hükümeti, barış için çalışıyor. Herkesi ılımlı olmaya çağırıyoruz. Diyalog ve sorumluluk duygusuna ihtiyacımız var. G7, Avrupa Birliği, NATO ve bölgesel ortaklarla beraber gerilimi düşürmeyi teşvik etmek için yakın temasımızı sürdürüyoruz." dedi.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadıklarını dile getiren Tajani, "İran ve ona bağlı grupların saldırılarına son vermesini talep ediyoruz. İstikrarı bozacak her türlü yeni girişime yanıt olarak daha fazla önlem almaya hazırız." diye konuştu.

İsrail'e de sağduyu çağrısında bulunan Tajani, herkese zarar veren bir şiddet sarmalını tetikleyebilecek daha fazla tepkiden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Tajani, "G7 olarak İsrail'i bir daha saldırmamaya ikna etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda G7 olarak Gazze'de ateşkes konusunda ısrar etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tajani, Gazze'de devam eden insani krizin ciddi olduğunu vurguladı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.