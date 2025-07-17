İtalya'dan İsrail'e Gazze Tepkisi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a, İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarını bütünüyle kınadıklarını ve derhal ateşkes yapılması gerektiğini söylediği bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bugün Gazze'nin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni (Latin Manastırı) hedef almasının ardından Bakan Tajani'nin, İsrailli mevkidaşı Saar ve Kutsal Aile Kilisesi'nin papazı Gabriel Romanelli ile telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "Tajani, İsrailli bakana Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırıların sivilleri hedef almasını tamamen kınadığını yineleyerek İtalya için Gazze'deki durumun artık kabul edilemez olduğunu vurguladı. Tajani, sivil halkın daha fazla acı çekmemesi için derhal bir ateşkese ulaşılması gerektiğini tekrar ifade etti. İtalya Dışişleri Bakanı, düzenlenen baskının sorumlularının aydınlatılması gerektiğini belirtti. Rahip Romanelli'ye dayanışmasını dile getiren Tajani, saldırıdan etkilenen tüm mağdurlara desteğini ifade etti." denildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne bu sabah düzenlediği hava saldırısına, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de tepki göstermiş ve "İsrail'in aylardır sivil halka karşı sürdürdüğü saldırılar kabul edilemez." değerlendirmesini yapmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef alan saldırısında, İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın ölmüş, en az 7 kişi yaralanmıştı.