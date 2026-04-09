İtalya, İsrail-Lübnan Müzakerelerini Destekliyor

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, (İsrail) Başbakan (Binyamin) Netanyahu tarafından bugün açıklanan İsrail ve Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin başlatılması haberini memnuniyetle karşılıyor ve güçlü bir şekilde destekliyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "İtalyan hükümeti, Hizbullah'ın Lübnan'ı bu çatışmaya sürükleme yönündeki sorumsuz kararını daha önce kınamış ve uzun zamandır iki ülke arasında doğrudan müzakerelerin başlatılmasını aktif şekilde desteklemektedir. Çünkü bu müzakerelerin Lübnan ile İsrail arasındaki düşmanlıkları kalıcı biçimde sona erdirmenin tek yolu olduğuna inanılmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Bu çerçevede İtalya'nın, Lübnan devletinin ve kurumlarının güçlendirilmesini desteklemeye devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece Lübnan hükümeti tüm ulusal topraklar üzerindeki egemenliğini yeniden tesis edebilecek ve silahlar üzerindeki devlet tekeli sağlanabilecektir. Ayrıca Lübnan ve İsrail'deki sivil halkın çektiği acılara son vermek ve geçen salı günü ABD, İran ve İsrail arasında başlatılan müzakere sürecinin başarı şansını artıracak en iyi koşulları yaratmak için derhal bir ateşkes gereklidir."

Öte yandan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek pazartesi Lübnan'a gideceğim. Bu ziyaret, bombardımanların ardından Cumhurbaşkanı (Joseph) Avn'a ve tüm Lübnan halkına İtalyan hükümetinin dayanışma ve yakınlığını göstermek amacıyla gerçekleştirilecektir. Gazze'de olduğu gibi bedeli bir kez daha sivil halkın ödemesini istemiyoruz. Bu ziyaret aynı zamanda barış ve istikrar için görev yapan askerlerimizi selamlamak için bir fırsat olacak. Ayrıca bugün duyurulan Lübnan ile İsrail arasındaki doğrudan müzakereleri teşvik etmek ve desteklemek amacı da taşıyacaktır."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, dün toplanan Güvenlik Kabinesi'ne Beyrut yönetimiyle mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini duyurmuştu.