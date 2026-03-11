İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı

Haberin Videosunu İzleyin
İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı
11.03.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı
Haber Videosu

İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni füzelerden ve insansız hava araçlarından korumak üzere 'Federico Martinengo' isimli fırkateyni bölgeye yolladı. Fırkateyn, bölgeye ulaştı. En az 160 İtalyan askerinin görev yaptığı fırkateyn, Fransa, İspanya ve Hollanda ile koordineli operasyona destek verecek.

İtalya'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) füze ve insansız hava araçları tehdidinden korumak üzere yola çıkardığı "Bergamini" sınıfı "Federico Martinengo" isimli çok maksatlı fırkateynin, bölgeye ulaştığı bildirildi.

İTALYA FIRKATEYNİ GÜNEY KIBRIS'A ULAŞTI

İtalyan ANSA ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İtalyan donanmasının "FREMM (Avrupa Çok Maksatlı Fırkateyn)" projesi çerçevesinde üretilen "Federico Martinengo" isimli çok maksatlı fırkateyn, bugün Kıbrıs Adası civarına ulaştı.

160 İTALYAN ASKERİ BULUNUYOR

En az 160 İtalyan askerinin görev yaptığı fırkateyn, Fransa, İspanya ve Hollanda ile koordineli operasyona destek verecek.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle süren krizde, GKRY'deki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen hafta insansız hava aracı çarpmasının ardından bölgeye kuvvet göndereceğini açıklayan İtalya, "Federico Martinengo" fırkateynini 6 Mart'ta Taranto Limanı'ndan yola çıkarmıştı.

Söz konusu fırkateyn, hava savunma konusundaki kabiliyetleri dolayısıyla geçen yıl Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı "Aspides" misyonunda da görev yapmıştı.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Hollanda, Güvenlik, Savunma, İspanya, Fransa, Kıbrıs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail’in Beyrut’taki saldırısında 4 İranlı diplomat hayatını kaybetti İran: İsrail'in Beyrut'taki saldırısında 4 İranlı diplomat hayatını kaybetti
Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü
ABD’li Senatör: İran’a asker gönderme yolunda ilerliyoruz ABD'li Senatör: İran'a asker gönderme yolunda ilerliyoruz
Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü
Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz İşte sebebi Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare

19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 20:09:26. #.0.4#
SON DAKİKA: İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.