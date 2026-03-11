İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı

İtalya'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) füze ve insansız hava araçları tehdidinden korumak üzere yola çıkardığı "Bergamini" sınıfı "Federico Martinengo" isimli çok maksatlı fırkateynin, bölgeye ulaştığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İtalyan donanmasının "FREMM (Avrupa Çok Maksatlı Fırkateyn)" projesi çerçevesinde üretilen "Federico Martinengo" isimli çok maksatlı fırkateyn, bugün Kıbrıs Adası civarına ulaştı.
En az 160 İtalyan askerinin görev yaptığı fırkateyn, Fransa, İspanya ve Hollanda ile koordineli operasyona destek verecek.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle süren krizde, GKRY'deki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen hafta insansız hava aracı çarpmasının ardından bölgeye kuvvet göndereceğini açıklayan İtalya, "Federico Martinengo" fırkateynini 6 Mart'ta Taranto Limanı'ndan yola çıkarmıştı.
Söz konusu fırkateyn, hava savunma konusundaki kabiliyetleri dolayısıyla geçen yıl Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı "Aspides" misyonunda da görev yapmıştı.
