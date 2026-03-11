İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı

İtalya'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) füze ve insansız hava araçları tehdidinden korumak üzere yola çıkardığı "Bergamini" sınıfı "Federico Martinengo" isimli çok maksatlı fırkateynin, bölgeye ulaştığı bildirildi.

İTALYA FIRKATEYNİ GÜNEY KIBRIS'A ULAŞTI

İtalyan ANSA ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İtalyan donanmasının "FREMM (Avrupa Çok Maksatlı Fırkateyn)" projesi çerçevesinde üretilen "Federico Martinengo" isimli çok maksatlı fırkateyn, bugün Kıbrıs Adası civarına ulaştı.

160 İTALYAN ASKERİ BULUNUYOR

En az 160 İtalyan askerinin görev yaptığı fırkateyn, Fransa, İspanya ve Hollanda ile koordineli operasyona destek verecek.