İtalya'nın Göçmen İadesi Süreci - Son Dakika
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İtalya'nın Göçmen İadesi Süreci

İtalya, Arnavutluk'taki göçmen merkezlerinden üçüncü grup düzensiz göçmeni geri gönderdi.

01.02.2025 20:47
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İtalya'nın, Akdeniz'de kurtardığı ve Arnavutluk'la yaptığı anlaşma çerçevesinde buradaki göçmen merkezlerine taşıdığı üçüncü düzensiz göçmen grubu da geri gönderildi.

Roma Temyiz Mahkemesinin, İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezlerine götürdüğü üçüncü göçmen grubunun da burada tutulmaması ve konuya yine Avrupa Adalet Divanı'nın bakması yönünde karar alması üzerine göçmenler, Arnavutluk'un Gjader kentindeki kamptan Şingin (Shengjin) Limanı'na otobüslerle taşındı.

Anlaşma çerçevesinde geçen hafta Arnavutluk'a getirilen, aralarında Mısır, Bangladeş, Gambiya ve Fildişi Sahili'nden 49 kişinin bulunduğu gruptan 4'nün reşit olmadıkları, 2'sinin de sağlık koşulları nedeniyle İtalya'ya 29 Ocak'ta geri götürüldü. Bugün de kalan 43 düzensiz göçmen İtalya'ya geri gönderildi.

Arnavutluk'a taşınan ilk iki göçmen grubu, daha sonra İtalya'ya geri getirilmişti

Ekim ve Kasım 2024'te iki göçmen grubunu Arnavutluk'taki merkezlere taşıyan İtalyan makamları, Roma Mahkemesinin aksi yöndeki farklı gerekçeli kararları nedeniyle bu göçmenleri İtalya'ya geri getirmek zorunda kalmıştı.

Roma Mahkemesi, Ekim 2024'te ilk göçmen grubunun Arnavutluk'taki merkezlerde tutulamayacağına karar verirken, Mısır ve Bangladeşli olan bu göçmenlerin iltica taleplerinin reddedilmesi halinde geri gönderilmeleri gereken menşei ülkelerinin, Avrupa Adalet Divanı'nın 4 Ekim tarihli "Mısır ve Bangladeş'in tamamen güvenli kabul edilemeyeceği yönündeki" kararını gerekçe göstermişti.

Roma Mahkemesi, Kasım 2024'te Arnavutluk'taki merkezlere taşınan ikinci göçmen grubunun da İtalya'ya geri taşınması ve bu konuya da doğrudan Avrupa Adalet Divanı'nın bakması yönünde karar almıştı.

Avrupa Adalet Divanı'nın gelecek haftalarda İtalya'nın bu planını değerlendirmesi ve Avrupa Birliği (AB) yasalarına uygun olup olmadığını açıklığa kavuşturması bekleniyor.

İtalya'nın Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Söz konusu anlaşma bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri birlik üyesi olmayan başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezi ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin nakledilmesinin öngörüldüğü Arnavutluk'taki bu merkezler, Ekim 2024'te faaliyete alınmıştı.

Arnavutluk'taki bu merkezlere 16 Ekim 2024'te ve son olarak 8 Kasım 2024'te iki farklı göçmen grubu taşınmış ancak her iki gruptaki göçmenler, Roma Mahkemesinin farklı gerekçeli kararları sebebiyle İtalya'ya geri götürülmüştü.

Meloni hükümetinin, düzensiz göçe karşı "caydırıcı unsur" olarak sunduğu Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından "İtalya'nın parasının sokağa atıldığı" gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor.

Kaynak: AA

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