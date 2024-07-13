İtalya'da Kuzeyde Yağış ve Fırtına, Orta ve Güneyde Yüksek Sıcaklıklar Etkili - Son Dakika
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İtalya'da Kuzeyde Yağış ve Fırtına, Orta ve Güneyde Yüksek Sıcaklıklar Etkili

İtalya'nın kuzey bölgelerinde yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, orta ve güney kesimlerinde ise yüksek sıcaklıklar kaydediliyor.

13.07.2024 00:48
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İtalya'nın kuzey bölgelerinde yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, orta ve güney kesimlerinde ise yüksek sıcaklıklar kaydediliyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülke meteorolojik açıdan ikiye bölünmüş durumda. Ülkenin kuzey bölgelerinde yağış ve fırtına, orta ve güney kesimlerinde ise yüksek sıcaklar etkili oluyor.

Kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nin başkenti Milano'da kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, araçlarda maddi hasarlara neden oldu.

İtalya - İsviçre sınırındaki Como Gölü'nde su seviyesinin son dönemdeki yağışların etkisiyle artması nedeniyle bazı noktalarda taşkınlar yaşandı.

Bölgedeki Varese kenti ve civarında da etkili olan fırtınada çok sayıda ağaç devrildi, yüksek kesimlerdeki yağışlar sebebiyle bazı noktalarda yaşanan heyelanlar yolların kapanmasına neden oldu.

Diğer taraftan, ülkenin orta ve güney bölgelerinde Afrika kaynaklı aşırı sıcakların etkisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle bazı kentler için risk seviyesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, orta ve güney bölgelerde yer alan 11 kenti hafta sonunda "kırmızı" kategoriye alarak halkı uyardı.

13 ve 14 Temmuz'da Ancona, Bologna, Campobasso, Floransa, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma ve Viterbo kentleri için "kırmızı" alarm verildi.

Yüksek hava sıcaklıkları dolayısıyla başkent Roma'da da serinlemek ve su almak isteyenler çeşmeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Kuzeyde Yağış ve Fırtına, Orta ve Güneyde Yüksek Sıcaklıklar Etkili - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da Kuzeyde Yağış ve Fırtına, Orta ve Güneyde Yüksek Sıcaklıklar Etkili - Son Dakika
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