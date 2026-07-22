İtalya, Orta Doğu İki Devletli Çözüm Toplantılarına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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İtalya, Orta Doğu İki Devletli Çözüm Toplantılarına Ev Sahipliği Yapacak

22.07.2026 13:39
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Tajani, İtalya'nın İsrail-Filistin ve Lübnan-İsrail müzakerelerine ev sahipliği yapacağını açıkladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 28-29 Temmuz'da İsrail- Filistin İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı'na ve 4 Ağustos'ta da Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerin yeni turuna Roma'da ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Tajani ve Savunma Bakanı Guido Crosetto, parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanadı Temsilciler Meclisinin dışişleri ve savunma komisyonlarının ortak toplantısında NATO'nun Ankara Zirvesi'nin sonuçlarına ilişkin konuştu.

İtalya'nın, Ankara Zirvesi'nde geçen yıl Lahey'de verilen taahhütleri teyit ettiğini belirten Tajani, "Güvenlik harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 2,8'ine çıkardık. Kamu maliyesi kısıtlamalarına ve elbette parlamentonun yetkilerine saygı duyarak, önümüzdeki 10 yılda yüzde 5'lik hedefe ulaşmayı teyit etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Tajani, Ukrayna'da hastane ve enerji altyapılarının vurulmasına son verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bunlar kabul edilemez eylemlerdir ve Moskova'nın şu anda barış için ciddi bir isteğinin olmadığını göstermektedir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Tajani, İtalya olarak krizlere çözüm bulunması konusunda öncü rol oynadıklarına vurgu yaparak, Orta Doğu'daki krizlerle alakalı gelecek haftalarda iki toplantıya ev sahipliği yapacaklarını aktardı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Roma'da 28-29 Temmuz'da "İsrail-Filistin İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı"na başkanlık edeceğini açıklayan Tajani, ayrıca bir turuna 14-15 Temmuz'da ev sahipliği yaptıkları, Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelerin yeni turunun 4 Ağustos'ta yeniden Roma'da düzenleneceğini ifade etti.

Antonio Tajani, Körfez Ülkeleri Dostları Grubu'nun ilk toplantısının da kasımda Roma'da yapılacağı bilgisini paylaştı.

Tajani, Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere açık kalması gerektiğini, herhangi bir geçiş ücreti olmadan açık bir boğaz haline geri dönmesini istediklerini ve de bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Savunma Bakanı Crosetto da daha güçlü bir Avrupa'nın NATO'yu da güçlendireceğini belirtti.

Hava ve füze savunması konusunda şu anda yetersiz ve mühimmat açısından eksik olduklarına dikkati çeken Crosetto, bunların acil ihtiyaçlar olduğunu vurguladı.

Crosetto, 2035'e kadar GSYH'nin yüzde 3,5'ini savunmaya ayırma hedefinin NATO taahhüdünden önce ulusal sorumluluk tercihi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Orta Doğu İki Devletli Çözüm Toplantılarına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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