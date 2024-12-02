İtalya, Rusya'ya Halep Saldırısını Protesto Etti

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Rusya'nın Halep'teki hava saldırısında "Terra Sancta Koleji"nin vurulması nedeniyle İtalya'nın Moskova Büyükelçisi'nden Rus makamları nezdinde girişimde bulunmasını istediği bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından Suriye'deki gelişmelerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bakan, krizle ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyor ve İtalya'nın Şam Büyükelçiliği şehirden güvenli çıkışları kolaylaştırmak için yurttaşlarla (çoğunluğu çifte vatandaş) sürekli temas halinde." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Halep'teki hava saldırısında Terra Sancta Koleji'ni vurarak burada maddi hasara yol açtığı belirtilerek, Bakan Tajani'nin, İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Cecilia Piccioni'den Rus yetkililer nezdinde girişimde bulunmasını istediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Büyükelçi pazartesi günü, önceden planlanmış bir toplantı için Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nda kabul edilecek ve yeni askeri saldırıların Halep ve bölgedeki diğer dini kurumları veya sivil tesisleri yanlışlıkla vurmasını önlemek için prosedürlerin güçlendirilmesi talebini sunacak."

Tajani ayrıca, X hesabından yaptığı paylaşımda da "Halep'teki Fransisken Terra Sancta Koleji'nin uğradığı Rus hava saldırısı ciddi hasara yol açtı. Suriye'deki çatışmanın tüm taraflarına sivil halkın korunması çağrısında bulunuyorum. Suriye'deki İtalyanlara mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kenti ve civarında 27 Kasım'dan bu yana Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.