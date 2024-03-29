İtalya ve BAE, Orta Doğu'daki krizleri birlikte çözmeyi amaçlıyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Orta Doğu'daki siyasi ve insani krizleri birlikte çözmeyi amaçladığını belirtti.
Tajani, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile başkent Roma'da Bakanlık binasındaki görüşmelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ortaklığın daha da güçlendirilmesi üzerine görüştüklerini aktardı.
Orta Doğu'daki duruma da değindiklerini belirten Tajani, "İtalya ve BAE, bölgedeki siyasi ve insani krizleri birlikte çözmeyi amaçlıyor. Roma ve Abu Dabi, sivil halkın acil ihtiyaçlarına yanıt vermek için Gazze'ye yönelik insani müdahalede ön saflarda yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Tajani, Gazze'de insani amaçlarla acil insani ateşkes sağlanması ihtiyacına ve iki devletli çözüme de vurgu yaptı.
Dışişleri Bakanı Tajani, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğine de değinerek "BAE ile birlikte Kızıldeniz'deki gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz. Seyrüsefer güvenliğinin sağlanması herkesin çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.
İtalyan bakan, görüşmede ayrıca BAE'li mevkidaşına, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı'ndaki önceliklerini anlattığını da kaydetti.
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