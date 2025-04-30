İtalyan basını, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne geniş yer ayırdı - Son Dakika
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İtalyan basını, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne geniş yer ayırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında dün Roma'da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi ile Türkiye-İtalya İş Forumu ve bu kapsamda yapılan anlaşmalar, İtalyan basınında geniş yer buldu.

30.04.2025 12:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında dün Roma'da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi ile Türkiye-İtalya İş Forumu ve bu kapsamda yapılan anlaşmalar, İtalyan basınında geniş yer buldu.

Basındaki haberlerde genel olarak, Türkiye ve İtalya'nın dünkü zirveyle, ticaret, savunma, altyapı gibi konularda işbirliklerini artırmaya yönelik sinyal verdiği belirtildi.

La Stampa gazetesinin "Meloni, Erdoğan ile ittifakını güçlendiriyor ve Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor" başlığıyla verdiği haberde, reelpolitik durumun yani Ukrayna Savaşı'nın, Ankara'nın rolünün İtalya açısından kritikliğini anlamak için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Haberde, liderlerin, NATO Zirvesi'nde alınan kararlar çerçevesinde işbirliklerini güçlendirme, İsrail- Filistin ihtilafında iki devletli çözümden yana olma, Ukrayna ve Libya'nın egemenliği ve güvenliğine destek, AB üyesi olmayan ülkelerin de Kıta'nın ortak savunmasına dahil edilmesi konularında uzlaştıkları ve bunları ortak bildiriye yansıttıkları belirtildi.

Haberde, bildiride ayrıca Ankara'nın 10 yıldan fazla süredir duraksayan AB'ye katılım sürecini yeniden başlatma taahhüdünün yer aldığı, bunun dışında yasa dışı göç konusunda işbirliğinin de bulunduğu kaydedildi.

Gazetenin haberinde, Roma'da dün imzalanan anlaşmalarla Baykar'ın İtalya'da NATO için İHA'lar imal edeceği de vurgulandı.

Il Messaggero gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni'nin görüşmesini, manşetten "Meloni-Erdoğan ittifakı: 40 milyar dolar ihracat" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

İki liderin görüşmesinde Ukrayna, göç ve savunma konularının ana başlıklar olduğu bildirilen haberde, Ankara ve Roma'nın İHA'lar üzerine ittifak yaptığı ve özellikle doğal gaz, dijital ağlar, altyapı ile üçüncü ülkelere yatırımlar konusunda bağlarını zirveyle güçlendirdiği belirtildi.

La Repubblica gazetesi de "Meloni-Erdoğan silahlar konusunda anlaşmaya vardı. İtalya, askeri İHA'lar üretecek" başlığıyla zirveyi haberleştirdi.

Gazetenin haberinde, dünkü zirvede iki ülkenin savunma sanayisi şirketleri Baykar ile Leonardo arasında imzalanan ön protokole atıf yapılarak, "üretim merkezi İtalya olacak ortak bir girişimin doğmakta olduğu" kaydedildi.

Haberde, zirvede alınan ikinci önemli ticari kararın ise TIM Sparkle ile Turkcell'in, Türkiye ve İtalya'yı telekomünikasyon açısından 4 bin kilometrelik hatla bağlaması olduğu ifade edildi.

Corriere della Sera gazetesi, Roma'nın Ankara ile yaptığı yeni anlaşmalarla ikili ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini, ayrıca iki ülkenin uzaya yönelik birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını yazdı.

Gazetenin haberinde, zirvenin gerçekleştiği dönem itibarıyla Ankara'nın, Suriye başta olmak üzere Akdeniz'de başrolü oynadığı, Meloni'nin Erdoğan'a ayrıca Ukrayna konusunda arabulucu rolünden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

Ülkenin önde gelen ekonomi gazetesi "Il Sole 24 Ore" ise haberinde, Erdoğan ve Meloni'nin ikili ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarma hedefinde uzlaşmasını öne çıkardı.

İtalyan TGCOM24 kanalı, dünkü zirvede, savunma ve ticaret gibi temel sektörlerde işbirliğinin artırılmasının öne çıktığını, Erdoğan ve Meloni'nin, göçmen sorunu, Ukrayna'daki savaş gibi konularda ortak tutum benimsediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalyan basını, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne geniş yer ayırdı - Son Dakika

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