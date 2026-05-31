İtalyan Bisikletçi Düzce'ye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalyan Bisikletçi Düzce'ye Ulaştı

İtalyan Bisikletçi Düzce\'ye Ulaştı
31.05.2026 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milano'dan Tokyo'ya bisikletle yola çıkan Federico Pagano, Düzce'de mola verdi.

İTALYA'nın Milano şehrinden, Japonya'nın Tokyo şehrine bisikletiyle yola çıkan İtalyan Federico Pagano (32), yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirerek Düzce'ye ulaşıp, mola verdi.

Daha önce 2 yıl Japonya'da yaşadıktan sonra ülkesi İtalya'ya dönen Federico Pagano, Japon kültürüne duyduğu ilgi nedeniyle 2 ay önce Milano'dan bisikletiyle tekrar yola çıktı. Pagano, İtalya'nın Milano kentinden Japonya'daki Tokyo'ya uzanan yolculuğunda Düzce'ye ulaşarak mola verdi. Yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Düzce'ye ulaşan Pagano, Düzce Bisiklet Kulübü'nü ziyaret etti. Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu tarafından karşılanan Pagano, bir gece misafir olduktan sonra Tokyo'ya gitmek üzere tekrar yola çıkacak.

Japon kültürünü çok sevdiğini ve tanıtmayı amaçladığını belirten Pagano, "Çocukluğumdan beri, özellikle animelerden başlayarak Japonya'ya hep büyük bir tutku duydum. 2014 yılında Japonya'ya seyahat etme fırsatım oldu, ardından başka seyahatler de yaptım; ta ki 2023 yılında oraya taşınana kadar. Tokyo'da iki yıl boyunca yaşadım. Bir otelde çalıştım ve bir dil okulunda Japonca eğitimi aldım. Japonya'da yaklaşık iki yıl kaldıktan sonra geçen yılın sonunda, yani 2025'te geri döndüm. Oldukça zor bir dönem geçirdim çünkü Japonya'da kalmak istiyordum ama çalışma vizesi bulma konusunda bazı zorluklar yaşandı. Bu nedenden dolayı çok olumsuz bir süreçten geçtim. Geçmişte de bisiklet turları yaptığım için ve yıllardır Japonya'yı, hatta Çin'in tamamını bisikletle geçmeyi istediğim için kendime şöyle dedim; 'Belki de Milano'dan yola çıkıp Tokyo'ya gitmek, Japonya'ya geri dönmek için en mükemmel zaman budur.' Japonya'da İtalyanlar için turizm alanında çalışmak, turlar organize etmek ve İtalyanları Japonya'ya götürmeye çalışmak istiyorum" diye konuştu.

Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu ise, "Türkiye'yi tanımaları çok önemli. Biz de buna biraz hizmet etmeye çalışıyoruz, yani biraz destek olmaya çalışıyoruz. Çok memnun oluyoruz gelmelerinden" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Japonya, İtalya, Milano, Güncel, Kültür, Düzce, Tokyo, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan Bisikletçi Düzce'ye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni tarafından öldürülen kadının yazar olduğu ortaya çıktı Cinayetin nedeni inanılmaz Yeğeni tarafından öldürülen kadının yazar olduğu ortaya çıktı! Cinayetin nedeni inanılmaz
McKinley Dağı’ndan düşen 3 Letonyalı dağcı hayatını kaybetti McKinley Dağı'ndan düşen 3 Letonyalı dağcı hayatını kaybetti
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Adıyaman’da DAEŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı 7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı "Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
Uzungöl’de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

20:57
Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin’i getirdik
Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin'i getirdik
20:10
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
19:53
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir
Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?
19:12
Ferhat Göçer’den Kanye West’e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
19:11
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
18:40
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
16:49
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 21:43:05. #7.12#
SON DAKİKA: İtalyan Bisikletçi Düzce'ye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.