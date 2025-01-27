İtalyan Şefin Oğlu Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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İtalyan Şefin Oğlu Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıya Uğradı

İtalyan Şefin Oğlu Kadıköy\'de Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Kadıköy'deki bit pazarında alışveriş yapan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, tartıştığı bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Minguzzi'nin tedavisi yoğun bakımda sürerken, saldırıya karışan iki kişi tutuklandı.

27.01.2025 14:07  Güncelleme: 14:11
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Derya KORKMAZ/ İSTANBUL, -KADIKÖY'de alışveriş yapmak için bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Minguzzi'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Olaya karışan B.B. ve U.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İddiaya göre; İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenilirken 9 ünite kan verildiği öğrenildi. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi. İki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İtalyan Şefin Oğlu Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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