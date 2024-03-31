İtalyan Üniversitesi, Filistinlilere Destek İçin Ramazan Bayramı'nda Tatil Yaptı

İtalya'da Siena Yabancılar Üniversitesi, Filistinlilerle dayanışma işareti vermek maksadıyla Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 10 Nisan'da eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verme kararı aldı.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, Siena kentindeki Siena Yabancılar Üniversitesinin (Universita per stranieri di Siena), Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etme kararı verdiği belirtildi.
Haberde, Siena Yabancılar Üniversitesi Rektörü Tommaso Montanari'nin imzaladığı kararnamede kararın gerekçesinin "Aralıksız ve benzeri görülmemiş biçimde bir katliama maruz kalan Gazze'de çoğunluğu Müslüman olan Filistinli halka görülebilir bir dayanışma işareti vermek" şeklinde açıklandığı vurgulandı.
Haberde, Rektör Montanari'nin Ekim 2024'te de Yahudilerin Kippur bayramını tatil ilan etme niyeti olduğu aktarıldı.
Rektör Montanari'nin, çok kültürlülüğü inşa etmek ve barış içinde yaşamaya katkıda bulunmak maksadıyla böyle bir karar aldığı kaydedildi.
Siena Yabancılar Üniversitesinin bu kararı, ülkede bir süredir Pioltello'daki bir ilkokulun, öğrencilerinin büyük kısmının Müslüman olması sebebiyle Ramazan Bayramı'nın ilk gününü tatil ilan etmesi kararına yönelik tartışmalar gündemdeyken geldi.
Bölge yönetiminin, kararını gözden geçirmesini istediği Pioltello'daki ilkokul, sağ koalisyon iktidarının sert eleştirilerine rağmen, bayramın ilk gününü tatil etme kararından geri adım atmamıştı.
Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella okul yönetimini takdir ettiğini açıklamasına karşın, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı lider Matteo Salvini, böyle bir kararın alınması için sınıflarda yabancı öğrenci sayısının en fazla yüzde 20 oranında olması önerisini getirmişti.
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