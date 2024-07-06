İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Yavru Kumruyu Kurtardı

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AVCILAR'da kombi üzerindeki yuvasından uçarken karşı binadaki balkona düşerek mahsur kalan yavru kumruyu itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi'nde annesi ile bir binanın 3'üncü katında oturan Özge Avcı'nın balkonundaki kombinin üzerine bir kumru yuva yaptı. Kumrunun yakın zamanda dünyaya gelen iki yavrusundan biri öldü. Yaşayan diğer yavru, kombi üzerindeki yuvasından uçmak istedi. Yavru kumru, karşı binanın dördüncü katındaki pencere ile önündeki camın arasına düştü. Bulunduğu yerden çıkamayan yavru kumru için itfaiyeye haber verildi. Gelen ekip merdivenle balkona ulaştı. Bir itfaiyeci balkondaki yavruyu kurtararak Özge Avcı ve annesine teslim etti. Anne Avcı, uçamayan yavru kumruyu çocuğu gibi gördüğünü, onu veterinere götürerek tedavi ettireceğini söyledi.