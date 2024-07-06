İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Yavru Kumruyu Kurtardı - Son Dakika
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İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Yavru Kumruyu Kurtardı

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AVCILAR'da kombi üzerindeki yuvasından uçarken karşı binadaki balkona düşerek mahsur kalan yavru kumru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kumru, annesiyle birlikte yaşadığı binanın balkonunda bulunan kombinin üzerine yuva yapmıştı. Uçmak isteyen yavru, karşı binanın pencere ile cam arasına düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, balkona ulaşarak yavru kumruyu kurtardı ve sahibine teslim etti. Yavru kumru, veterinere götürülerek tedavi edilecek.

06.07.2024 12:21
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AVCILAR'da kombi üzerindeki yuvasından uçarken karşı binadaki balkona düşerek mahsur kalan yavru kumruyu itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi'nde annesi ile bir binanın 3'üncü katında oturan Özge Avcı'nın balkonundaki kombinin üzerine bir kumru yuva yaptı. Kumrunun yakın zamanda dünyaya gelen iki yavrusundan biri öldü. Yaşayan diğer yavru, kombi üzerindeki yuvasından uçmak istedi. Yavru kumru, karşı binanın dördüncü katındaki pencere ile önündeki camın arasına düştü. Bulunduğu yerden çıkamayan yavru kumru için itfaiyeye haber verildi. Gelen ekip merdivenle balkona ulaştı. Bir itfaiyeci balkondaki yavruyu kurtararak Özge Avcı ve annesine teslim etti. Anne Avcı, uçamayan yavru kumruyu çocuğu gibi gördüğünü, onu veterinere götürerek tedavi ettireceğini söyledi.

İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Yavru Kumruyu Kurtardı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Yavru Kumruyu Kurtardı - Son Dakika

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