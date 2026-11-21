Şişli'de 5 katlı binada çatı yangını: Alevler kısa sürede büyüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sararken, çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi; söndürme çalışmaları devam ediyor.
Şişli Yayla Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatı alev alev yanmaya başladı.
İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kaynak: DHA
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