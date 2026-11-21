Şişli Yayla Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatı alev alev yanmaya başladı.

İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.