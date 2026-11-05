İthalat temalı en büyük fuar Shanghai\'da açıldı, 4.142 yabancı firma katılıyor

İthalat temalı en büyük fuar Shanghai'da açıldı, 4.142 yabancı firma katılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Uluslararası İthalat Fuarı perşembe günü Shanghai'da ziyaretçilere kapılarını açtı. İthalat temalı dünyanın en büyük ticaret fuarında 440 bin metrekareyi aşan alanda 4.142 yabancı firma yer alıyor; katılımcılar arasında 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi de var.
SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın ithalat temalı en büyük ticaret fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı perşembe günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da kapılarını ziyaretçilere açtı.
440 bin metrekareyi aşan sergi alanına sahip fuara, 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektörün önde gelen firmaları da dahil olmak üzere toplam 4.142 yabancı firma katılıyor.
Kaynak: Xinhua
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