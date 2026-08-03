İthalata Rağmen Et Fiyatları Düştüremedi - Son Dakika
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İthalata Rağmen Et Fiyatları Düştüremedi

İthalata Rağmen Et Fiyatları Düştüremedi
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CHP'li Gürer, ithalatın et fiyatlarını etkilemediğini ve hayvancılığın sorunlarını çözmediğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, canlı hayvan ithalatının yıllardır sürmesine rağmen kırmızı et fiyatının düşmediğini belirterek, "Gemilerle binlerce kilometre öteden hayvan ithalatı yapılıyor ama vatandaşın sofrasında et yine lüks" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılıkta uygulanan ithalat politikasını eleştirerek, canlı hayvan ithalatının üreticinin sorunlarını çözmediğini, buna karşın kırmızı et fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Hayvan ve et ithalatının 2010 yılında hayvancılıkta yaşanan sorunların çözümü amacıyla başlatıldığını anımsatan Gürer, "Her gelen Tarım ve Orman Bakan bunu üç yılda durduracağını söylese de, aralıksız hayvan ithalatı devam ediyor. Gemilerle binlerce kilometre öteden hayvan ithalatı yapılıyor ama vatandaşın sofrasında et yine lüks" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı için 500 bin baş besilik sığır ithalatı planladığını hatırlatan Gürer, yılın ilk altı ayında 412 bin baş hayvanın ithal edildiğini belirtti. Son 1,5 yılda ise toplam 1 milyon 151 bin büyükbaş hayvanın yurt dışından getirildiğini kaydeden Gürer, ithalatın Brezilya, Uruguay, Avustralya ve Azerbaycan başta olmak üzere farklı ülkelerden sürdüğünü ifade etti.

İthalata rağmen et fiyatlarının gerilemediğini vurgulayan Gürer, "Hayvancılık yapanlar da para kazanamadığını söylüyor. Yem fiyatının, ahır giderinin artması hayvancılık yapanları zora sokuyor. Elektrik, mazot, su, işçilik, veteriner giderleri derken hayvancılıkla uğraşanlar hayvanlarını kesime gönderiyorlar" dedi.

"HAYVANCILIK YAPAN DA KASAP DA KAZANAMIYOR"

Kasapların da kira, elektrik, nakliye ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Gürer, "Hayvancılık yapan da kasap da kazanamadığını söylüyor. Vatandaş yüksek fiyatla ete mecbur bırakıldığı için almakta zorlanıyor. Emekli asgari ücretli dar gelirli artık sofrasında eti göremiyor ama sürekli de ithal hayvan getiriliyor" diye konuştu.

Canlı hayvan ithalatından Et ve Süt Kurumu'nun kar ettiğini söyleyen Gürer, "İthal hayvan yurt dışındaki besicilere fayda sağlarken ülkemizdeki hayvancının sorunu çözmüyor. İthal hayvanı son yıllarda Et ve Süt Kurumu getiriyor. Et ve Süt Kurumu'nun kar ettiği de görülüyor. Öyle olunca yurt dışından et ve hayvan ithalatıyla yurdumuza gelen hayvanların fiyatlarının da ülkemizdeki satış fiyatlarını endekslendiği anlaşılıyor. Oysa yurt dışından ithalat ülkemizdeki fiyatları dengelemek için yapılmalı ya da besiciye verilerek onun önü açılıp ona katkı sağlamalı. Bu bağlamda mera hayvancılığının geliştirilmesi, yem fiyatlarının düşürülmesi, ahır gidenlerinin dengelenmesi ve hayvancılık yapanlara gerekli destek ve teşvik sağlanması ihtiyaç, aksi taktirde Türkiye'de et sorununda hayvan sorununda bitmeyecek görülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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