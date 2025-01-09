İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümünde tören yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümünde tören yapıldı

İtilaf Devletleri\'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası\'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümünde tören yapıldı

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tören düzenlendi.

09.01.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tören düzenlendi.

Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu Yarımadası'nın Çanakkale cephesinin hem başlangıç hem de bitiş noktası olduğunu söyledi.

Toraman, ilk şehitlerin de burada verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşlarını bir ilham kaynağı ve Milli Mücadele'nin başlangıcı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Burada Türk milleti ve Türk ordusu çok büyük bir zafer elde etti. Bu zafer bize büyük bir özgüven ve gurur vesilesi oldu. Buradan aldığımız güçle mütareke sonrası başlayan milli mücadelemizi de aynı fedakarlık, özveri ve inanmışlıkla nihayetlendirdik. Çanakkale Savaşları boyunca hem denizden hem de karadan her türlü taarruza karşı büyük bir mukavemet gösterildi. Aziz şehitlerimizin büyük fedakarlıklarla ortaya koydukları bu zafer karşısında onlarla iftar ediyor, onları bir kere daha şükranla, minnetle yad ediyoruz."

"Büyük bir zafer kazandık"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de 9 Ocak'ın bir zafer günü olduğunu belirtti.

Türk ordusunun Çanakkale'de adını bir kez daha altın harflere yazdırdığını ifade eden Kaşdemir, "Bu topraklarda 19 Şubat'ta başlayan o haksız ve hukuksuz saldırı, Mehmetçiğin iman dolu göğsüne çarpmış ve tören yaptığımız bu topraklarda son düşman çizmesi, mübarek ve müstesna topraklardan ayrılmıştır." diye konuştu.

Kaşdemir, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, bu topraklarda yedi düvele karşı meydan okuyanları rahmetle, minnetle, şükranla yad ettiklerini dile getirdi.

Ecdadın hatıralarına sahip çıktıklarını bir kez daha ilan ettiklerini belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak o büyük ve yüksek karakterli insanların hatıralarının, ayak izlerinin olduğu bu müstesna, tarihi ve gazi mekanlara gözümüz gibi bakıyoruz. Tabi 110 yıl önce bu topraklara çok büyük bir savaş ve çarpışma oldu. Türk milleti olarak kendimizi, vatanımızı savunduk ve büyük bir zafer kazandık. Bu gün bu büyük mücadelenin olduğu topraklarda barış ve huzur var. Bu topraklar barışın, esenliğin, huzurun diyarı oldu. Bizler o büyük kahramanlarımızın fedakarları sayesinde bu törenleri barış içerisinde yapabiliyoruz."

Eceabat Müftüsü Mustafa Yılmaz'ın duasının ardından Çanakkale Mehteran Takımı gösteri yaptı.

Törenden sonra Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi'nin kazı ve restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan ve envanter niteliği olmayan savaş materyalleri ile köy meydanında yapılan "Kanlı Bomba Anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Programa, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Engin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Gelibolu Yarımadası, Gelibolu, Eceabat, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümünde tören yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:09:21. #1.13#
SON DAKİKA: İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümünde tören yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.