İTÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açıldı - Son Dakika
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İTÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açıldı

İTÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açıldı

Nobel ödüllü Aziz Sancar, İTÜ açılışında beyin kanseri tedavisi üzerine ders verdi.

27.09.2024 14:46
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı.

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Topluluğu Türk müziği dinletisi sundu.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, törende "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu açılış dersinde konuştu.

Konuşmanın ardından İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından Sancar'a, günün anasına hediye takdiminde bulunuldu.

Prof. Dr. Mandal ile Prof. Dr. Sancar, daha sonra 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda İTÜ'ye en yüksek dereceyle yeni kayıt yaptıran öğrencilere tebrik belgelerini verdi.

Törende, 2024 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödüllerini alan öğretim üyelerine de ödülleri takdim edildi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, törene ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024-2025 akademik yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversitelerde akademik yıl açılışının, üniversitenin o yılının, hatta geleceğinin en önemli buluşma noktası olduğunu belirten Mandal, "Benim de rektörlüğümün ilk yılındaki akademik yıl açılışımızı Türkiye'nin bilim insanı, bilimi sadece ödül almak için değil, bilimi insanlık için, kullanmak için gece gündüz çalışan hepimizin örnek aldığı, gurur duyduğu Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızın katılımıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Prof. Dr. Mandal, Aziz Sancar'ın Türkiye, Türk devletleri, Türk cumhuriyetleri sevdalısı olduğunu ifade ederek, "Ama aynı zamanda da iyi bir bilim insanı. Çalışmış olduğu alan özellikle şu sıralar ki bugün sunumuna dikkat ettiyseniz hiçbiri yayınlanmamıştı. Yani bu ne demek, esasında birçok bilim insanı çalışmalarını yaptıktan sonra makalelerde yayınlar." dedi.

Aziz Sancar'ın bugün sunduğu bilgilerin ilk kez laboratuvarından çıkmış sonuçlar olduğunu dile getiren Mandal, şöyle devam etti:

"Yaptığı çalışma hocanın, beyin kanserini, beyin tümörünü engellemeye, yani kanseri engellemeye, önce yavaşlatmaya, sonra da engellemeye yönelik büyük bir çözümü var hocanın. Geliştirdiği, daha doğrusu bilinen bir molekülü, 'EDU' diye bilinen bir molekülü bu amaca yönelik keşfini yapan bir hocamız. Hocamız şu an bunu özel farelerde deniyor ve oldukça da -biraz önce de konuşmalarından da dinledik- başarılı bir şekilde ilerliyor. Hoca ayrıntılı bir şekilde çalışmalarını yapıyor, başka moleküllerle karşılaştırıyor. Başka moleküllerle eş zamanlı bir araya getirmeye çalışıyor ve en ideal koşullarda uygulanma ortamını oluşturmaya çalışıyor. Bu şu an dediğim gibi özel farelerde oldukça başarıyla ilerliyor. Hoca buradan çıktı, Amerika'ya tekrar dönecek, laboratuvarına gidecek ve insanlık için çözüm oluşturmaya çalışacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İTÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açıldı - Son Dakika

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