İTÜ'den Yapay Zeka ile Kanser Tespiti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İTÜ'den Yapay Zeka ile Kanser Tespiti

İTÜ\'den Yapay Zeka ile Kanser Tespiti

İTÜ, geliştirdiği yazılımla kanserli hücreleri hızla tespit ediyor; doktorlara anında bilgi sunuyor.

19.11.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) geliştirilen yazılımla kanserli hücreler yapay zekayla tespit ediliyor.

İTÜ Bilişim Enstitüsünden bilim insanları ile İTÜ Arı Teknokent bünyesindeki araştırmacılar, kanserli hücrelerin yapay zekayla tespit edilebilmesi için 2015 yılında ortak çalışma başlattı.

Bu çalışmalar kapsamında bilim insanları, hastalardan alınan doku örneklerini mikroskopla inceleyerek yorumlayan yapay zeka destekli yazılım geliştirdi.

Yerli olarak geliştirilen yapay zeka destekli yazılımla kanserli hücreler kısa sürede tespit edilebiliyor.

İTÜ Bilişim Enstitüsü ile Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli kanser türleri için özelleşmiş görüntü analiz yöntemleri üzerine çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla patologların iş yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Töreyin, farklı patologlar arasındaki görüş farklılıklarını engelleyecek, tamamen görüntü analizine dayalı bir sistem geliştirdiklerini kaydetti.

Töreyin, patologların mikroskop altında alınan doku örneklerini inceleyerek kanser tanısında bulunduklarını vurgulayarak, "Bu meşakkatli bir süreç. Bu noktada geliştirdiğimiz görüntü analizi yöntemleriyle aslında onlara destek olacak, hücre sayımını ya da tanıyı kolaylaştıracak sistemler geliştiriyoruz." dedi.

"Mikroskobun ucunda patoloğun gözü yerine bu kez bir kamera yer alıyor"

Geliştirilen yazılımla kanserli hücrelerin tespitinin daha hızlandığının altını çizen Töreyin, "Saniyeler içerisinde belli bir bölgeyi analiz edip içerisinde kanserli hücre olup olmama durumunu tanıyabilecek bir sistem geliştirdik. Farklı kanser türleri ve doku örnekleri için özelleşmiş bir karar destek sistemi. Burada son kararı yine patolog veriyor. Patologların devreden çıkması gibi bir şey söz konusu değil. Daha önceden mikroskop altında tek tek saydıkları hücreleri şimdi bilgisayarlı görüye dayalı geliştirilen algoritmalar sayıyor, hem de çok daha hızlı ve yüksek doğrulukla. Kazanılan süreyi patologlar elde ettikleri bu bulguları yorumlayarak, daha doğru karar vermede kullanıyorlar. Hastalardan alınan doku örneği, sıradan patoloji uygulamalarındaki gibi mikroskop altına yerleştiriliyor. Ancak klasik uygulamanın aksine mikroskobun ucunda patoloğun gözü yerine bu kez bir kamera yer alıyor. Kamera ile elde edilen görüntü sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına taşınıyor. Geliştirilen bilgisayarlı görü yordamlarına dayalı olarak çalışan yazılım ile çözümlenen görüntülerde, kanserli hücreler anlık tespit ediliyor."

"Yazılımın teşhisi doktorların tablet ve telefonlarına anında iletiliyor"

Geliştirdikleri yapay zeka temelli yazılımdaki başarı yüzdesinin yüksek olduğunu vurgulayan Töreyin, başarı yüzdesinin kullanılan veri kümesine, alınan örneklere ve kanser türüne göre değişebildiğini belirtti.

Prof. Dr. Töreyin, sistemin kanser hücrelerinin tespitinde patologlara ek bir görüş sunduğunu dile getirerek, "Yapay zekaya dayalı bu yazılımın teşhisi doktorların tablet ve telefonlarına da anında iletiliyor. Yazılımla, 'Şu doku şu seviyede kanserlidir.' şeklindeki gibi bir kararı, görüntü analiz sistemi doktora sunabiliyor." dedi.

Çeşitli hastanelerde sistemin kullanılmaya başlandığını vurgulayan Töreyin, işlerini kolaylaştırdığı için patologların büyük bir kısmının sisteme olumlu baktığını belirtti.

Töreyin, "Bu teknoloji, hastalara bildirilmesi aylar süren tanı sonuçlarının birkaç günde verilebilmesini olanaklı hale getiriyor." dedi.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Yazılım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ'den Yapay Zeka ile Kanser Tespiti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Dünya diken üstünde Putin nükleer savaş başlatabilir Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:35:39. #1.13#
SON DAKİKA: İTÜ'den Yapay Zeka ile Kanser Tespiti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.