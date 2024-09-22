İTÜ Rover Takımı Avrupa'da 3. Oldu - Son Dakika
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İTÜ Rover Takımı Avrupa'da 3. Oldu

İTÜ Rover Takımı Avrupa\'da 3. Oldu

İTÜ Rover Takımı, Polonya'daki yarışmada 69 takım arasında 3. olarak NASA destekli yarışmaya hazırlanıyor.

22.09.2024 11:18
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Polonya'da düzenlenen bir yarışmada geliştirdikleri gezegen keşif aracıyla 69 takım arasından 3. olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rover Takımı, haziranda ABD'de yapılacak Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) destekli "University Rover Challenge" müsabakalarında başarı elde etmek için yeni bir bilim sistemiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İTÜ Rover Takımı, eylül ayında düzenlenen, Avrupa düzeyinde 23 ülkeden 69 takımın yer aldığı "European Rover Challenge"ta 1 yıl içinde geliştirdikleri gezegen keşif aracı "ITU AXA Rover" robot ve otomatik sistemlere sahip dron ile yarışmada başarılı oldu.

Hem dron dalında hem de gezegen keşif dalında üçüncü olarak podyuma çıkan gençler, şimdiden 2025 yılının haziran ayında ABD'nin Utah eyaletinde düzenlenecek "University Rover Challenge" için kolları sıvadı.

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği öğrencisi, takım kaptanı Batuhan Öncü, AA muhabirine, gezegeni keşfeden kara araçlarına "rover" dendiğini söyledi.

Bu araçların bir benzerini ürettiklerini dile getiren Öncü, "Aynısını yapabilme potansiyelimiz de var. European Rover Challenge Yarışması'na katıldık. Avrupa'nın en büyük uzay robotiği yarışması olarak geçiyor. Bu yarışmaya 23 ülkeden 69 takım katıldı. Biz de bu ülkelerin arasından 3. olduk. Ayrıca bir dron aracı da yapmamız isteniyor. Bunu da yaptık. Bu alanda da 3. olduk. Yarışmada üretilen robotun arazide gidişi, ne kadar hassas hareket ettiği, bilim sisteminin nasıl toprak aldığı inceleniyor." dedi.

Ülke bayrağını takım olarak dalgalandırmaktan gurur duyduklarını ifade eden Öncü, daha önce gösterdikleri başarının üzerine koyduklarını söyledi.

Öncü, diğer 4 Türk takımıyla beraber gittikleri yarışmada "en iyi üniversite takımı" olduklarını aktararak, "Oraya gidip, bayrağımızı dalgalandırdık. Üçüncü olup, o podyumda bunu göstermek çok iyi oldu. Ödül töreninde, ödülü takdim eden jüri üyesi, 'Tebrikler' kelimesinin Türkçe anlamını sordu. Daha sonra da 'Demek ki önümüzdeki yıllarda sıkça tebrikler dememiz gerekiyor.' dedi. Jürilerden tebrikler aldık. Dronda otomatik sistem deneyen tek takımdık. Robot koldan tebrik aldık. İlk defa tam anlamıyla paneli bitirmeyi başardık."

"Yeni bir bilim sistemi yapmamız gerekiyor."

ABD'nin Utah eyaletinde düzenlenecek yarışmaya şimdiden hazırlanmaya başladıklarını anlatan Öncü, şunları kaydetti:

"ABD'deki yarışmaya daha önce gittim. NASA destekli bir yarışma. Daha hazır olarak gideceğiz. Daha sıkı bir test takibinde kalacağız. Bunun üstesinden geleceğiz. Bu, Polonya'da düzenlenen yarışmadan daha zor. Türkiye'den, ABD'ye gitmek kolay olmuyor. Aynı zamanda organizasyon tarafında uğraşmamız gereken şeyler var. Teknik tarafında farklı şeyler var. Yeni bir bilim sistemi yapmamız gerekiyor. Tasarımına şu andan itibaren başladık. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

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