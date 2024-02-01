İTÜ ve YK Enerji iş birliğiyle Muğla\'da 2 bin fidan dikildi

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, YK Enerji ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ve 250 öğrencinin katılımıyla 2 bin fidan, işlevini tamamlamış maden sahasında toprakla buluştu. 2025 yılına kadar hedeflerinin 3 milyon fidan dikimi olduğunu belirten YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir, "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 250'nci yılında Türkiye genelinde birçok hatıra ormanı oluşturdu. Bunlardan birine de biz ev sahipliği yapmış olduk. O nedenle çok anlamlı ve değerli buluyoruz" dedi

İTÜ akademisyenleri ve öğrencileri, üniversitenin 250'nci kuruluş yılı kapsamında gerçekleştirilen '250'nci Yılda 250 Bin Fidan' kampanyası için Muğla'nın Milas ilçesindeki YK Enerji'ye ait eski maden sahasında ağaç dikimi yaptı. YK Enerji'nin Hüsamlar bölgesinde başlattığı Türkiye'nin en büyük maden sahası rehabilitasyonu çalışmalarına destek veren İTÜ'lü akademisyen ve öğrenciler, 'İTÜ 250. Yıl Hatıra Ormanı'nın ilk fidanlarını dikti. Ağaç dikim törenine, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Rektör Yardımcısı ve Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir ve çok sayıda İTÜ'lü akademisyen ile 250 İTÜ öğrencisi katıldı.

'DOĞA BÜYÜK BİR GAYRETLE KENDİNİ TOPARLIYOR'

Ağaç dikim töreninde konuşan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, "Bugün çok özel ve anlamlı bir güne şahitlik ediyoruz. Gerçekleştirilen bu projenin çok başarılı olacağına gerek Milas'ımıza gerekse bölgemize ve ülkemize değer katacağına yürekten inanıyorum. Milas, yaklaşık 2,5 yıl önce tarihin en büyük orman yangınlarından birini yaşadı. Bugün baktığımızda doğa büyük bir gayretle kendini toparlıyor. Eski maden sahası rehabilitasyon projesinin yeşilimizi zenginleştirmek ve orman varlığımızı artırmak adına çok değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da "Türkiye'nin imarında, inşasında ve büyük altyapı projelerinde her zaman öncü olarak yer alan İTÜ, bugüne kadar 250 bin civarında mezun verdi. 250 yılımızda, İTÜ Ailesi'nin yani mezunlarımızın desteğiyle '250. Yılda 250 Bin Fidan' kampanyasını başlattık ve toplam 250 bin fidanı bir yıl içinde toprakla buluşturduk. Mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.

HEDEF 3 MİLYON FİDAN

YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir ise "Faaliyetler açısından şirketimizin 10'uncu yılındayız. Benim de mezunu olduğum İTÜ'nün 250'nci yılını geçen sene kutladık. Bu kapsamda, iki kurumun amaçları birleşmiş oldu. İTÜ 250'nci yılında Türkiye genelinde birçok hatıra ormanı oluşturdu. Bunlardan birine de biz ev sahipliği yapmış olduk o nedenle çok anlamlı ve değerli buluyoruz. Burası maden sahası ve 40 yıl önce devlet eliyle burada başlamış faaliyet. Burada artık toprak hareketini bitirmiş içindeki kömürü almış ve elektriğe çevirmiş durumdayız. Bugün burada 'İTÜ 250. Yıl Hatıra Ormanı'nın ilk adımını atıyoruz ve ilk etapta öğrencilerle 2 bin fıstık çamını toprakla buluşturuyoruz. 2025 sonuna kadar hedefimiz 1200 hektarda bu çalışmaları yapmak ve toplamda yaklaşık 3 milyon çeşitli bitkiler ve ağaçlarla bu seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.